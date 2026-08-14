STONK 今日价格

STONK (STONK) 今日实时价格为 $ 0.010696，过去 24 小时内变化了 5.34%。当前 STONK 兑 USD 的汇率为 $ 0.010696 每 STONK。

STONK 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- STONK。过去 24 小时内，STONK 的交易价格在 $ 0.00928（低点）和 $ 0.012832（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，STONK 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 +67.99%。过去一天，总交易量达到 $ 81.72K。

STONK（STONK）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 81.72K$ 81.72K $ 81.72K 完全稀释市值 $ 10.70M$ 10.70M $ 10.70M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 SOL

STONK 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 81.72K。STONK 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.70M。