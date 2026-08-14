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STONK 当前实时价格为 0.010696 USD。STONK 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 STONK 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！STONK 当前实时价格为 0.010696 USD。STONK 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 STONK 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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STONK实时价格 (STONK)

1 STONK 兑换为 USD 的实时价格：

$0.010696
$0.010696$0.010696
-5.34%1D
USD
STONK (STONK) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:54:26 (UTC+8)

STONK 今日价格

STONK (STONK) 今日实时价格为 $ 0.010696，过去 24 小时内变化了 5.34%。当前 STONK 兑 USD 的汇率为 $ 0.010696 每 STONK。

STONK 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- STONK。过去 24 小时内，STONK 的交易价格在 $ 0.00928（低点）和 $ 0.012832（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，STONK 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 +67.99%。过去一天，总交易量达到 $ 81.72K

STONK（STONK）市场信息

--
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$ 81.72K
$ 81.72K$ 81.72K

$ 10.70M
$ 10.70M$ 10.70M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

STONK 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 81.72K。STONK 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.70M

STONK 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.00928
$ 0.00928$ 0.00928
24H最低价
$ 0.012832
$ 0.012832$ 0.012832
24H最高价

$ 0.00928
$ 0.00928$ 0.00928

$ 0.012832
$ 0.012832$ 0.012832

--
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--
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-0.24%

-5.34%

+67.99%

+67.99%

STONK（STONK）价格历史 USD

跟踪 STONK 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00060339-5.34%
30天$ +0.009996+1,428.00%
60天$ +0.009996+1,428.00%
90天$ +0.009996+1,428.00%
STONK 今日价格变化

今天，STONK 记录了 $ -0.00060339 (-5.34%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

STONK 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.009996 (+1,428.00%)，显示了该代币在短期内的表现。

STONK 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，STONK 的变化为 $ +0.009996 (+1,428.00%)，从而更广泛地了解其表现。

STONK 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.009996 (+1,428.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 STONK（STONK）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 STONK 价格历史页面

STONK 分析

本分析利用人工智能模型评估 STONK 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

STONK 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 STONK 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 60% | 看跌 40%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

STONK_USDT在4h周期运行于中枢0.01065上方，现价0.01163贴近R1阻力位0.01182。价格处于枢纽体系的上半区间，多头结构维持完整。短期均线组呈现买入信号，与枢轴位置形成共振，表明当前价位具备结构性支撑基础。 MACD指标录得金叉，快慢线同向发散，动能呈现集中释放状态。RSI处于中性区域，未出现极端超买或超卖背离，市场情绪保持平稳。布林带开口状态配合成交量变化，显示波动率正在温和放大，多空双方在此位置展开实质性换手，暂无单边衰竭迹象。 上方近端关键阻力位于R1价位0.01182，距离现价不足2%，突破后看向R2价位0.01322。下方近端支撑参考中枢0.01065，距离现价约8%。次级支撑位于S1价位0.00925，构成远端防守参考。价格若回落至中枢附近将测试结构有效性，若站稳R1则打开上行空间。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

STONK 的价格预测

STONK（STONK）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，STONK 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
STONK (STONK) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，STONK 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 STONK 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 STONK 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 STONK 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 STONK

准备好开始使用 STONK 了吗？在 MEXC 购买 STONK 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 STONK 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 STONK (STONK) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，STONK 将立即存入您的钱包。
STONK (STONK) 购买教程

STONK 能做什么？

拥有 STONK 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 STONK (STONK) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是STONK (STONK)

STONK 是一种迷因币。

STONK资源

要更深入地了解 STONK，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方STONK网站
区块查询

类别 :

LaunchpadSolana Ecosystem

人们还问：关于STONK的其他问题

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STONK（STONK）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 STONK 的更多信息

STONKUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 STONK。在 MEXC 上探索 STONKUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 STONK (STONK) 市场

探索现货和合约市场，查看 STONK 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
STONK/USD1
$0.010663
$0.010663$0.010663
-6.04%
5.00M (USDT)
STONK/USDT
$0.010696
$0.010696$0.010696
-5.08%
7.50M (USDT)

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$0.00845
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Thinking Cat

HMM

$0.01982
$0.01982$0.01982

+2.69%

up

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UPROBINHOOD

$0.2862
$0.2862$0.2862

+23.04%

DAPPOS

DAPPOS

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$0.28164$0.28164

+1.20%

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TOFU Story

TOFU Story

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+35.15%

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$0.0000972$0.0000972

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$0.02613$0.02613

+22.27%

ZKcandy

ZKcandy

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$1.8896$1.8896

+24.68%

Epic Chain

Epic Chain

EPIC

$0.3709
$0.3709$0.3709

+11.91%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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STONK
USD
USD

1 STONK = 0.010696 USD