Aether Network 今日价格

Aether Network (AET) 今日实时价格为 $ 0.0061，过去 24 小时内变化了 5.17%。当前 AET 兑 USD 的汇率为 $ 0.0061 每 AET。

Aether Network 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- AET。过去 24 小时内，AET 的交易价格在 $ 0.0053（低点）和 $ 0.0098（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，AET 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -85.20%。过去一天，总交易量达到 $ 458.47K。

Aether Network（AET）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 458.47K$ 458.47K $ 458.47K 完全稀释市值 $ 6.10M$ 6.10M $ 6.10M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Aether Network 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 458.47K。AET 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.10M。