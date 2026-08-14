PayAI Network 今日价格

PayAI Network (PAYAI) 今日实时价格为 $ 0.004294，过去 24 小时内变化了 1.32%。当前 PAYAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.004294 每 PAYAI。

PayAI Network 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- PAYAI。过去 24 小时内，PAYAI 的交易价格在 $ 0.004083（低点）和 $ 0.00441（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，PAYAI 在过去一小时内波动了 +0.77%，过去7 天内波动了 +17.25%。过去一天，总交易量达到 $ 56.63K。

PayAI Network（PAYAI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 56.63K$ 56.63K $ 56.63K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 SOL

PayAI Network 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.63K。PAYAI 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。