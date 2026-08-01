Jimothy The Raccoon 今日价格

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 今日实时价格为 $ 0.008199，过去 24 小时内变化了 14.14%。当前 JIMOTHY 兑 USD 的汇率为 $ 0.008199 每 JIMOTHY。

Jimothy The Raccoon 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- JIMOTHY。过去 24 小时内，JIMOTHY 的交易价格在 $ 0.0068（低点）和 $ 0.010175（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，JIMOTHY 在过去一小时内波动了 +10.18%，过去7 天内波动了 +110.44%。过去一天，总交易量达到 $ 217.84K。

Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 217.84K$ 217.84K $ 217.84K 完全稀释市值 $ 8.20M$ 8.20M $ 8.20M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 SOL

Jimothy The Raccoon 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 217.84K。JIMOTHY 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.20M。