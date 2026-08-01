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Jimothy The Raccoon 当前实时价格为 0.008199 USD。JIMOTHY 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 JIMOTHY 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Jimothy The Raccoon 当前实时价格为 0.008199 USD。JIMOTHY 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 JIMOTHY 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Jimothy The Raccoon实时价格 (JIMOTHY)

1 JIMOTHY 兑换为 USD 的实时价格：

$0.008199
$0.008199$0.008199
+14.14%1D
USD
Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:57:13 (UTC+8)

Jimothy The Raccoon 今日价格

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 今日实时价格为 $ 0.008199，过去 24 小时内变化了 14.14%。当前 JIMOTHY 兑 USD 的汇率为 $ 0.008199 每 JIMOTHY。

Jimothy The Raccoon 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- JIMOTHY。过去 24 小时内，JIMOTHY 的交易价格在 $ 0.0068（低点）和 $ 0.010175（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，JIMOTHY 在过去一小时内波动了 +10.18%，过去7 天内波动了 +110.44%。过去一天，总交易量达到 $ 217.84K

Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）市场信息

--
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$ 217.84K
$ 217.84K$ 217.84K

$ 8.20M
$ 8.20M$ 8.20M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Jimothy The Raccoon 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 217.84K。JIMOTHY 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.20M

Jimothy The Raccoon 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0068
$ 0.0068$ 0.0068
24H最低价
$ 0.010175
$ 0.010175$ 0.010175
24H最高价

$ 0.0068
$ 0.0068$ 0.0068

$ 0.010175
$ 0.010175$ 0.010175

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+10.18%

+14.14%

+110.44%

+110.44%

Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）价格历史 USD

跟踪 Jimothy The Raccoon 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00101572+14.14%
30天$ +0.004199+104.97%
60天$ +0.004199+104.97%
90天$ +0.004199+104.97%
Jimothy The Raccoon 今日价格变化

今天，JIMOTHY 记录了 $ +0.00101572 (+14.14%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Jimothy The Raccoon 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.004199 (+104.97%)，显示了该代币在短期内的表现。

Jimothy The Raccoon 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，JIMOTHY 的变化为 $ +0.004199 (+104.97%)，从而更广泛地了解其表现。

Jimothy The Raccoon 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.004199 (+104.97%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Jimothy The Raccoon 价格历史页面

Jimothy The Raccoon 分析

本分析利用人工智能模型评估 Jimothy The Raccoon 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Jimothy The Raccoon 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 JIMOTHY 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点R1 ＜ 现价 ≤ R2位于 R1‑R2 间高于中枢，但未进极端高价区。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。

JIMOTHY_USDT在4h周期运行于中枢0.007901上方。价格突破R1阻力位0.008792后维持高位震荡。当前价位0.009066处于R1与R2之间。枢纽体系显示多头结构完整。短期均线组呈现买入信号。长期均线组保持中性偏多排列。指标一致性出现分歧。MACD形成死叉形态。动能方向发生逆转。RSI处于中性区域。波动率未现极端扩张。快慢指标分层明显。多空力量暂时平衡。上方R2价位0.009756距离现价约7.6%。该位置构成远端参考阻力。下方R1价位0.008792距离现价约3.0%。该位置构成近端支撑参考。中枢0.007901距离现价约12.8%。该位置为远端结构性支撑。S1价位0.006937位于更深层级。市场处于关键方向选择期。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Jimothy The Raccoon 的价格？

JIMOTHY代币的价格受到以下几个关键因素的影响：

1. 市场情绪以及围绕该迷因币的社交媒体热度
2. 交易所上的交易量和流动性
3. 社区参与度及持币者的活跃程度
4. 整体加密货币市场的趋势，尤其是比特币的表现
5. 供需关系的变化
6. 在新交易所的上线情况

为什么人们想知道 Jimothy The Raccoon 今天的价格？

人们想知道JIMOTHY今天的价格，主要有以下几个原因：追踪投资价值、识别买卖机会、监测市场波动、评估潜在盈亏、做出明智的交易决策、与其他加密货币进行业绩对比，以及及时了解自己的投资组合持仓情况。

Jimothy The Raccoon 的价格预测

Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，JIMOTHY 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Jimothy The Raccoon 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Jimothy The Raccoon 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Jimothy The Raccoon 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 JIMOTHY 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Jimothy The Raccoon

准备好开始使用 Jimothy The Raccoon 了吗？在 MEXC 购买 JIMOTHY 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Jimothy The Raccoon 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Jimothy The Raccoon 将立即存入您的钱包。
Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 购买教程

Jimothy The Raccoon 能做什么？

拥有 Jimothy The Raccoon 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

JIMOTHY 是一种迷因币。

Jimothy The Raccoon资源

要更深入地了解 Jimothy The Raccoon，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

类别 :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

人们还问：关于Jimothy The Raccoon的其他问题

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Jimothy The Raccoon（JIMOTHY）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
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探索有关 Jimothy The Raccoon 的更多信息

JIMOTHYUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 JIMOTHY。在 MEXC 上探索 JIMOTHYUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 市场

探索现货和合约市场，查看 Jimothy The Raccoon 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
JIMOTHY/USD1
$0.008229
$0.008229$0.008229
+14.62%
6.59M (USDT)
JIMOTHY/USDT
$0.008173
$0.008173$0.008173
+13.84%
26.86M (USDT)

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$0.3493
$0.3493$0.3493

+5.40%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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USD
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1 JIMOTHY = 0.008199 USD