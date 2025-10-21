BluWhale AI 当前实时价格为 0.03189 USD。跟踪 BLUAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BLUAI 价格趋势。BluWhale AI 当前实时价格为 0.03189 USD。跟踪 BLUAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BLUAI 价格趋势。

BluWhale AI 图标

BluWhale AI实时价格 (BLUAI)

1 BLUAI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0319
$0.0319$0.0319
+0.09%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:55:39 (UTC+8)

BluWhale AI（BLUAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.02946
$ 0.02946$ 0.02946
24H最低价
$ 0.0378
$ 0.0378$ 0.0378
24H最高价

$ 0.02946
$ 0.02946$ 0.02946

$ 0.0378
$ 0.0378$ 0.0378

--
----

--
----

+1.07%

+0.09%

+537.80%

+537.80%

BluWhale AI（BLUAI）当前实时价格为 $ 0.03189。过去 24 小时内，BLUAI 的交易价格在 $ 0.02946$ 0.0378 之间波动，市场活跃度显著。BLUAI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，BLUAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.07%，过去 24 小时内变动为 +0.09%，过去 7 天内累计变动为 +537.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BluWhale AI（BLUAI）市场信息

--
----

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

$ 318.90M
$ 318.90M$ 318.90M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

BluWhale AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.48M。BLUAI 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 318.90M

BluWhale AI（BLUAI）价格历史 USD

跟踪 BluWhale AI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000287+0.09%
30天$ +0.02689+537.80%
60天$ +0.02689+537.80%
90天$ +0.02689+537.80%
BluWhale AI 今日价格变化

今天，BLUAI 记录了 $ +0.0000287 (+0.09%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

BluWhale AI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.02689 (+537.80%)，显示了该代币在短期内的表现。

BluWhale AI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BLUAI 的变化为 $ +0.02689 (+537.80%)，从而更广泛地了解其表现。

BluWhale AI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.02689 (+537.80%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 BluWhale AI（BLUAI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 BluWhale AI 价格历史页面

什么是BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale 是 Web3 的智慧层（Intelligence Layer），透过资源编排与模型上下文协议（Model Context Protocol），为智慧应用程式、AI 代理和模型提供动能，并实现链上扩展。在过去几年中，BluWhale 已将其 AI 网路（双边市场）发展至 4,780 个企业帐号与 超过 3,500,000 个独立钱包，同时将 8 亿以上的钱包处理为横跨 37 条链的通用图结构。虽然 The Graph、OriginTrail 与 MindNetwork 也设计了类似的基础设施，但它们在 AI 扩展性上严重受限，原因在于子图能够铸造与运作的节点数量与速度有限。

BluWhale AI在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 BluWhale AI 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 BLUAI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 BluWhale AI 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 BluWhale AI 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

BluWhale AI 价格预测 (USD)

BluWhale AI（BLUAI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 BluWhale AI（BLUAI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 BluWhale AI 的长期和短期价格预测。

现在就查看 BluWhale AI 价格预测

BluWhale AI（BLUAI）代币经济

了解 BluWhale AI（BLUAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BLUAI 代币的完整经济学

如何购买BluWhale AI (BLUAI)

正在寻找如何购买 BluWhale AI？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买BluWhale AI。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

BLUAI 兑换为当地货币

1 BluWhale AI（BLUAI） to VND
839.18535
1 BluWhale AI（BLUAI） to AUD
A$0.0484728
1 BluWhale AI（BLUAI） to GBP
0.0239175
1 BluWhale AI（BLUAI） to EUR
0.0271065
1 BluWhale AI（BLUAI） to USD
$0.03189
1 BluWhale AI（BLUAI） to MYR
RM0.1342569
1 BluWhale AI（BLUAI） to TRY
1.33938
1 BluWhale AI（BLUAI） to JPY
¥4.84728
1 BluWhale AI（BLUAI） to ARS
ARS$47.2443972
1 BluWhale AI（BLUAI） to RUB
2.5732041
1 BluWhale AI（BLUAI） to INR
2.8018554
1 BluWhale AI（BLUAI） to IDR
Rp531.4997874
1 BluWhale AI（BLUAI） to PHP
1.8697107
1 BluWhale AI（BLUAI） to EGP
￡E.1.5144561
1 BluWhale AI（BLUAI） to BRL
R$0.1718871
1 BluWhale AI（BLUAI） to CAD
C$0.0443271
1 BluWhale AI（BLUAI） to BDT
3.9017415
1 BluWhale AI（BLUAI） to NGN
46.5546165
1 BluWhale AI（BLUAI） to COP
$123.6043644
1 BluWhale AI（BLUAI） to ZAR
R.0.5481891
1 BluWhale AI（BLUAI） to UAH
1.3390611
1 BluWhale AI（BLUAI） to TZS
T.Sh.78.7405557
1 BluWhale AI（BLUAI） to VES
Bs6.76068
1 BluWhale AI（BLUAI） to CLP
$30.04038
1 BluWhale AI（BLUAI） to PKR
Rs9.0210432
1 BluWhale AI（BLUAI） to KZT
17.1450207
1 BluWhale AI（BLUAI） to THB
฿1.0421652
1 BluWhale AI（BLUAI） to TWD
NT$0.9806175
1 BluWhale AI（BLUAI） to AED
د.إ0.1170363
1 BluWhale AI（BLUAI） to CHF
Fr0.0251931
1 BluWhale AI（BLUAI） to HKD
HK$0.2474664
1 BluWhale AI（BLUAI） to AMD
֏12.1810233
1 BluWhale AI（BLUAI） to MAD
.د.م0.2937069
1 BluWhale AI（BLUAI） to MXN
$0.5874138
1 BluWhale AI（BLUAI） to SAR
ريال0.1192686
1 BluWhale AI（BLUAI） to ETB
Br4.8743865
1 BluWhale AI（BLUAI） to KES
KSh4.1077509
1 BluWhale AI（BLUAI） to JOD
د.أ0.02261001
1 BluWhale AI（BLUAI） to PLN
0.1163985
1 BluWhale AI（BLUAI） to RON
лв0.1390404
1 BluWhale AI（BLUAI） to SEK
kr0.2991282
1 BluWhale AI（BLUAI） to BGN
лв0.0535752
1 BluWhale AI（BLUAI） to HUF
Ft10.6939926
1 BluWhale AI（BLUAI） to CZK
0.666501
1 BluWhale AI（BLUAI） to KWD
د.ك0.00975834
1 BluWhale AI（BLUAI） to ILS
0.1045992
1 BluWhale AI（BLUAI） to BOB
Bs0.2197221
1 BluWhale AI（BLUAI） to AZN
0.054213
1 BluWhale AI（BLUAI） to TJS
SM0.2968959
1 BluWhale AI（BLUAI） to GEL
0.0864219
1 BluWhale AI（BLUAI） to AOA
Kz29.1764799
1 BluWhale AI（BLUAI） to BHD
.د.ب0.01199064
1 BluWhale AI（BLUAI） to BMD
$0.03189
1 BluWhale AI（BLUAI） to DKK
kr0.2047338
1 BluWhale AI（BLUAI） to HNL
L0.8364747
1 BluWhale AI（BLUAI） to MUR
1.4516328
1 BluWhale AI（BLUAI） to NAD
$0.5523348
1 BluWhale AI（BLUAI） to NOK
kr0.3189
1 BluWhale AI（BLUAI） to NZD
$0.0551697
1 BluWhale AI（BLUAI） to PAB
B/.0.03189
1 BluWhale AI（BLUAI） to PGK
K0.1358514
1 BluWhale AI（BLUAI） to QAR
ر.ق0.1160796
1 BluWhale AI（BLUAI） to RSD
дин.3.2148309
1 BluWhale AI（BLUAI） to UZS
soʻm384.2167791
1 BluWhale AI（BLUAI） to ALL
L2.6497401
1 BluWhale AI（BLUAI） to ANG
ƒ0.0570831
1 BluWhale AI（BLUAI） to AWG
ƒ0.0570831
1 BluWhale AI（BLUAI） to BBD
$0.06378
1 BluWhale AI（BLUAI） to BAM
KM0.0535752
1 BluWhale AI（BLUAI） to BIF
Fr93.78849
1 BluWhale AI（BLUAI） to BND
$0.0411381
1 BluWhale AI（BLUAI） to BSD
$0.03189
1 BluWhale AI（BLUAI） to JMD
$5.1062268
1 BluWhale AI（BLUAI） to KHR
128.0721534
1 BluWhale AI（BLUAI） to KMF
Fr13.52136
1 BluWhale AI（BLUAI） to LAK
693.2608557
1 BluWhale AI（BLUAI） to LKR
රු9.6693669
1 BluWhale AI（BLUAI） to MDL
L0.5450001
1 BluWhale AI（BLUAI） to MGA
Ar143.648505
1 BluWhale AI（BLUAI） to MOP
P0.2548011
1 BluWhale AI（BLUAI） to MVR
0.487917
1 BluWhale AI（BLUAI） to MWK
MK55.172889
1 BluWhale AI（BLUAI） to MZN
MT2.037771
1 BluWhale AI（BLUAI） to NPR
रु4.4706591
1 BluWhale AI（BLUAI） to PYG
224.56938
1 BluWhale AI（BLUAI） to RWF
Fr46.20861
1 BluWhale AI（BLUAI） to SBD
$0.2627736
1 BluWhale AI（BLUAI） to SCR
0.4419954
1 BluWhale AI（BLUAI） to SRD
$1.2669897
1 BluWhale AI（BLUAI） to SVC
$0.2783997
1 BluWhale AI（BLUAI） to SZL
L0.5523348
1 BluWhale AI（BLUAI） to TMT
m0.1119339
1 BluWhale AI（BLUAI） to TND
د.ت0.09356526
1 BluWhale AI（BLUAI） to TTD
$0.2158953
1 BluWhale AI（BLUAI） to UGX
Sh110.72208
1 BluWhale AI（BLUAI） to XAF
Fr17.98596
1 BluWhale AI（BLUAI） to XCD
$0.086103
1 BluWhale AI（BLUAI） to XOF
Fr17.98596
1 BluWhale AI（BLUAI） to XPF
Fr3.25278
1 BluWhale AI（BLUAI） to BWP
P0.4544325
1 BluWhale AI（BLUAI） to BZD
$0.06378
1 BluWhale AI（BLUAI） to CVE
$3.0234909
1 BluWhale AI（BLUAI） to DJF
Fr5.64453
1 BluWhale AI（BLUAI） to DOP
$2.0400033
1 BluWhale AI（BLUAI） to DZD
د.ج4.1501646
1 BluWhale AI（BLUAI） to FJD
$0.0723903
1 BluWhale AI（BLUAI） to GNF
Fr277.28355
1 BluWhale AI（BLUAI） to GTQ
Q0.2436396
1 BluWhale AI（BLUAI） to GYD
$6.6615021
1 BluWhale AI（BLUAI） to ISK
kr3.92247

BluWhale AI资源

要更深入地了解 BluWhale AI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方BluWhale AI网站
区块查询

人们还问：关于BluWhale AI的其他问题

BluWhale AI（BLUAI）今日价格是多少？
BLUAI 实时价格为 0.03189 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 BLUAI 兑 USD 的价格是多少？
当前 BLUAI 兑 USD 的价格为 $ 0.03189。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
BluWhale AI 的市值是多少？
BLUAI 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
BLUAI 的流通供应量是多少？
BLUAI 的流通供应量为 -- USD
BLUAI 的历史最高价（ATH）是多少？
BLUAI 的历史最高价是 -- USD
BLUAI 的历史最低价（ATL）是多少？
BLUAI 的历史最低价是 -- USD
BLUAI 的交易量是多少？
BLUAI 的 24 小时实时交易量为 $ 3.48M USD
BLUAI 今年会涨吗？
BLUAI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 BLUAI 价格预测 获取更深入的分析。
BluWhale AI（BLUAI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BLUAI 兑 USD 计算器

数量

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0.03189 USD

交易 BLUAI

BLUAI/USDT
$0.0319
$0.0319$0.0319
+0.28%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

