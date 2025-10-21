Ai Xovia（AIX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.2012 24H最高价 $ 1.42 历史最高 $ 51.257963 最低价 $ 2.6605668343705937 涨跌幅（1H） +4.94% 涨跌幅（1D） +9.61% 漲跌幅（7D） -2.91%

Ai Xovia（AIX）当前实时价格为 $ 1.385621。过去 24 小时内，AIX 的交易价格在 $ 1.2012 至 $ 1.42 之间波动，市场活跃度显著。AIX 的历史最高价为 $ 51.257963，历史最低价为 $ 2.6605668343705937。

从短期表现来看，AIX 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.94%，过去 24 小时内变动为 +9.61%，过去 7 天内累计变动为 -2.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ai Xovia（AIX）市场信息

排名 No.3481 市值 ---- 成交量（24H） $ 2.27M 完全稀释市值 $ 138.56M 流通量 ---- 最大供应量 100,000,000 总供应量 99,999,989.148041565 所属公链 SOL

Ai Xovia 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.27M。AIX 的流通量为 --，总供应量是 99999989.148041565，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 138.56M。