Ondo (ONDO) 今日技术分析 Ondo 分析页面提供由人工智能生成的关于 ONDO 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Ondo 分析的信息。 注 册

Ondo (ONDO) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.33316 -- -7.63% +5.66% -8.30%

Ondo 的 AI 每日分析 ONDO 的 AI 分析 2026-07-29 ONDO 的 AI 分析 2026-07-28 Ondo 的 AI 分析 2026-07-29 重磅合作落地 ：ONDO宣布与SBI集团合作推进证券代币化，并推出高性能Ondo Network执行层，受影响币种：ONDO，影响方向：上涨。

：ONDO宣布与SBI集团合作推进证券代币化，并推出高性能Ondo Network执行层，受影响币种：ONDO，影响方向：上涨。 主力资金抢筹 ：过去24小时现货主动买入额激增，合约主动买入量一度达到2.25倍，受影响币种：ONDO，影响方向：上涨。

：过去24小时现货主动买入额激增，合约主动买入量一度达到2.25倍，受影响币种：ONDO，影响方向：上涨。 精英持仓偏多：精英账户多空持仓比维持在4.0以上，显示大户主力坚定看多，受影响币种：ONDO，影响方向：上涨。 重磅合作落地 ：ONDO宣布与SBI集团合作推进证券代币化，并推出高性能Ondo Network执行层，受影响币种：ONDO，影响方向：上涨。

：ONDO宣布与SBI集团合作推进证券代币化，并推出高性能Ondo Network执行层，受影响币种：ONDO，影响方向：上涨。 主力资金抢筹 ：过去24小时现货主动买入额激增，合约主动买入量一度达到2.25倍，受影响币种：ONDO，影响方向：上涨。

：过去24小时现货主动买入额激增，合约主动买入量一度达到2.25倍，受影响币种：ONDO，影响方向：上涨。 精英持仓偏多：精英账户多空持仓比维持在4.0以上，显示大户主力坚定看多，受影响币种：ONDO，影响方向：上涨。 Ondo 的 AI 分析 2026-07-28 机构合作落地 ：ONDO与DTCC及SBI集团推进证券代币化，社媒看多得分超75%，基本面叙事增强，利好币价。

：ONDO与DTCC及SBI集团推进证券代币化，社媒看多得分超75%，基本面叙事增强，利好币价。 合约情绪高涨 ：精英账户多空比达4.64，持仓人数比3.47，市场做多情绪浓厚，短期支撑上涨。

：精英账户多空比达4.64，持仓人数比3.47，市场做多情绪浓厚，短期支撑上涨。 资金持续流出：近7日资金净流入多为负值，且资金费率为负，反映现货抛压与套利空间，需警惕回调风险。 机构合作落地 ：ONDO与DTCC及SBI集团推进证券代币化，社媒看多得分超75%，基本面叙事增强，利好币价。

：ONDO与DTCC及SBI集团推进证券代币化，社媒看多得分超75%，基本面叙事增强，利好币价。 合约情绪高涨 ：精英账户多空比达4.64，持仓人数比3.47，市场做多情绪浓厚，短期支撑上涨。

：精英账户多空比达4.64，持仓人数比3.47，市场做多情绪浓厚，短期支撑上涨。 资金持续流出：近7日资金净流入多为负值，且资金费率为负，反映现货抛压与套利空间，需警惕回调风险。

Ondo 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Ondo 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 9 中立 3 买入 14 移动平均线 : 强烈买入 卖出 1 中立 1 买入 12 技术指标 : 卖出 卖出 8 中立 2 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.3331 0.333 R2 0.333 0.333 R1 0.333 0.333 PP 0.3329 0.3329 S1 0.3329 0.3329 S2 0.3328 0.3329 S3 0.3328 0.3328

Ondo 市场信号 当前净挂单量 0.56M $12.04 M $11.49 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.12M 3日主动买入 $17.95 M 3日主动卖出 $18.06 M 7日主动买卖差额 -0.72M 7日主动买入 $53.91 M 7日主动卖出 $54.62 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Ondo资金流向 净流入 ONDOUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.12 M 0.33 2026-08-13 -$0.39 M 0.34 2026-08-12 -$0.59 M 0.33 2026-08-11 -$1.64 M 0.33 2026-08-10 -$1.03 M 0.35 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Ondo (ONDO) 市场 探索现货和合约市场，查看 Ondo 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 ONDO / USDT $0.33321 $0.33321 $0.33321 -0.59% 759.71K (USDT) 去交易 ONDO / USDC $0.3329 $0.3329 $0.3329 -0.53% 188.23K (USDT) 去交易