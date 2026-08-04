Numeraire (NMR) 今日技术分析 Numeraire 分析页面提供由人工智能生成的关于 NMR 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Numeraire 分析的信息。 注 册

Numeraire (NMR) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $8.248 -- -4.30% -17.45% -13.00%

Numeraire 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Numeraire 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 18 中立 1 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 4 中立 1 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 8.2226 8.2223 R2 8.2223 8.2219 R1 8.2216 8.2217 PP 8.2213 8.2213 S1 8.2206 8.2209 S2 8.2203 8.2207 S3 8.2196 8.2203

Numeraire 市场信号 当前净挂单量 -1.04M $10.42 M $11.46 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.04 M 3日主动卖出 $0.05 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $0.08 M 7日主动卖出 $0.08 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Numeraire资金流向 净流入 NMRUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.01 M 8.24 2026-08-13 $0.00 M 8.31 2026-08-12 $0.00 M 8.41 2026-08-11 -$0.02 M 8.35 2026-08-10 $0.04 M 8.43 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。