Numeraire（NMR）代币经济学
Numeraire（NMR）信息
Numerai 首先会给其交易数据加密，然后再将加密后的数据分享给数据科学家，让科学家能够基于数据建模，并以此在交易中获取更多的收益。 Numerai 是一个由数据科学家组成的网路，他们被激励去预测模型以提高对冲基金的回报。 Numerai 从2017年2月21日起开始向 12000 位科学家发行总计一百万个 Numeraire 代币。科学家的积分越高，能获得的代币也就越多。 Numerai 并不能用作货币在市场上购买商品，它只是用来激励科学家建立成功的机器学习模型，继而在真实市场上通过交易盈利。
Numeraire（NMR）代币经济学和价格数据分析
快速了解 Numeraire（NMR）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。
Numeraire（NMR）代币经济模型：关键指标与应用场景
了解 Numeraire（NMR）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。
关键代币经济指标及其计算方式：
总供应量（Total Supply）：
已创建或将要创建的 NMR 代币的最大数量。
流通供应量（Circulating Supply）：
当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。
最大供应量（Max Supply）：
NMR 代币可能存在的总数量上限。
完全稀释估值（FDV）：
当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。
通胀率（Inflation Rate）：
反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。
为什么这些代币经济指标对交易者很重要？
流通供应量高 = 流动性强。
最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。
代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。
FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。
现在您已经了解了 NMR 代币经济模型的功能，赶快查看 NMR 代币的实时价格吧！
如何购买 NMR
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Numeraire（NMR）价格历史
分析 NMR 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。
NMR 价格预测
想知道 NMR 的未来走势吗？我们的 NMR 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。
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免责声明
代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。