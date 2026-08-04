Mantle (MNT) 今日技术分析 Mantle 分析页面提供由人工智能生成的关于 MNT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Mantle 分析的信息。 注 册

Mantle (MNT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.4488 -- +9.51% +6.52% -32.64%

Mantle 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Mantle 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 17 中立 1 买入 8 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 13 中立 0 买入 1 技术指标 : 买入 卖出 4 中立 1 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.4481 0.4481 R2 0.4481 0.448 R1 0.448 0.448 PP 0.448 0.448 S1 0.4479 0.4479 S2 0.4479 0.4479 S3 0.4478 0.4479

Mantle 市场信号 当前净挂单量 -0.26M $2.63 M $2.89 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.02M 3日主动买入 $1.20 M 3日主动卖出 $1.22 M 7日主动买卖差额 -0.05M 7日主动买入 $1.84 M 7日主动卖出 $1.89 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Mantle资金流向 净流入 MNTUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.04 M 0.45 2026-08-13 -$0.59 M 0.45 2026-08-12 $0.49 M 0.44 2026-08-11 -$0.08 M 0.44 2026-08-10 $0.14 M 0.43 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Mantle (MNT) 市场 探索现货和合约市场，查看 Mantle 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 MNT / USDT $0.4488 $0.4488 $0.4488 -1.31% 306.39K (USDT) 去交易 MNT / USDC $0.4483 $0.4483 $0.4483 -1.47% 124.05K (USDT) 去交易