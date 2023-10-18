MNT

Mantle是一个快速成长的、以DAO为主导的web3生态系统，其目标是大规模采用去中心化和代币治理技术。 Mantle生态系统包括Mantle产品，如Mantle网络、Mantle治理（DAO）和Mantle Treasury。 Mantle代币（$MNT）是该生态系统的统一产品和治理代币。

币种名称MNT

排名No.42

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0007%

交易额/市值（24小时）5.88%

流通供应量3,364,694,382.8368406

最大供应量6,219,316,795

总供应量6,219,316,794.99

流通率0.541%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价1.5050548504148984,2024-04-08

最低价0.3136311821650813,2023-10-18

所属公链ETH

简介Mantle是一个快速成长的、以DAO为主导的web3生态系统，其目标是大规模采用去中心化和代币治理技术。 Mantle生态系统包括Mantle产品，如Mantle网络、Mantle治理（DAO）和Mantle Treasury。 Mantle代币（$MNT）是该生态系统的统一产品和治理代币。

所属板块

社媒

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