Manyu 当前实时价格为 0.00000003166 USD。跟踪 MANYU 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MANYU 价格趋势。

Manyu 图标

Manyu实时价格 (MANYU)

1 MANYU 兑换为 USD 的实时价格：

$0.000000031666
$0.000000031666$0.000000031666
+1.76%1D
USD
Manyu (MANYU) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:09:16 (UTC+8)

Manyu（MANYU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.000000028038
$ 0.000000028038$ 0.000000028038
24H最低价
$ 0.000000034399
$ 0.000000034399$ 0.000000034399
24H最高价

$ 0.000000028038
$ 0.000000028038$ 0.000000028038

$ 0.000000034399
$ 0.000000034399$ 0.000000034399

--
----

--
----

+0.47%

+1.76%

+6.61%

+6.61%

Manyu（MANYU）当前实时价格为 $ 0.00000003166。过去 24 小时内，MANYU 的交易价格在 $ 0.000000028038$ 0.000000034399 之间波动，市场活跃度显著。MANYU 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，MANYU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.47%，过去 24 小时内变动为 +1.76%，过去 7 天内累计变动为 +6.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Manyu（MANYU）市场信息

--
----

$ 220.65K
$ 220.65K$ 220.65K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Manyu 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 220.65K。MANYU 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Manyu（MANYU）价格历史 USD

跟踪 Manyu 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00000000054768+1.76%
30天$ +0.000000004756+17.67%
60天$ +0.000000016296+106.06%
90天$ +0.000000006248+24.58%
Manyu 今日价格变化

今天，MANYU 记录了 $ +0.00000000054768 (+1.76%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Manyu 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.000000004756 (+17.67%)，显示了该代币在短期内的表现。

Manyu 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，MANYU 的变化为 $ +0.000000016296 (+106.06%)，从而更广泛地了解其表现。

Manyu 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.000000006248 (+24.58%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Manyu（MANYU）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Manyu 价格历史页面

什么是Manyu (MANYU)

Manyu 是一只知名柴犬网红，在社交媒体平台拥有近两千万粉丝。

Manyu在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Manyu 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 MANYU 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Manyu 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Manyu 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Manyu 价格预测 (USD)

Manyu（MANYU）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Manyu（MANYU）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Manyu 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Manyu 价格预测

Manyu（MANYU）代币经济

了解 Manyu（MANYU）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 MANYU 代币的完整经济学

如何购买Manyu (MANYU)

正在寻找如何购买 Manyu？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Manyu。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

MANYU 兑换为当地货币

1 Manyu（MANYU） to VND
0.0008331329
1 Manyu（MANYU） to AUD
A$0.0000000484398
1 Manyu（MANYU） to GBP
0.000000023745
1 Manyu（MANYU） to EUR
0.0000000272276
1 Manyu（MANYU） to USD
$0.00000003166
1 Manyu（MANYU） to MYR
RM0.0000001336052
1 Manyu（MANYU） to TRY
0.0000013300366
1 Manyu（MANYU） to JPY
¥0.00000484398
1 Manyu（MANYU） to ARS
ARS$0.0000469036568
1 Manyu（MANYU） to RUB
0.0000025552786
1 Manyu（MANYU） to INR
0.0000027806978
1 Manyu（MANYU） to IDR
Rp0.0005276664556
1 Manyu（MANYU） to PHP
0.0000018590752
1 Manyu（MANYU） to EGP
￡E.0.0000015041666
1 Manyu（MANYU） to BRL
R$0.0000001703308
1 Manyu（MANYU） to CAD
C$0.0000000440074
1 Manyu（MANYU） to BDT
0.000003873601
1 Manyu（MANYU） to NGN
0.0000461514152
1 Manyu（MANYU） to COP
$0.0001227128936
1 Manyu（MANYU） to ZAR
R.0.000000544552
1 Manyu（MANYU） to UAH
0.0000013294034
1 Manyu（MANYU） to TZS
T.Sh.0.0000781726558
1 Manyu（MANYU） to VES
Bs0.00000671192
1 Manyu（MANYU） to CLP
$0.00002985538
1 Manyu（MANYU） to PKR
Rs0.0000089559808
1 Manyu（MANYU） to KZT
0.0000170213658
1 Manyu（MANYU） to THB
฿0.0000010333824
1 Manyu（MANYU） to TWD
NT$0.0000009763944
1 Manyu（MANYU） to AED
د.إ0.0000001161922
1 Manyu（MANYU） to CHF
Fr0.0000000250114
1 Manyu（MANYU） to HKD
HK$0.0000002456816
1 Manyu（MANYU） to AMD
֏0.0000120931702
1 Manyu（MANYU） to MAD
.د.م0.0000002915886
1 Manyu（MANYU） to MXN
$0.000000582544
1 Manyu（MANYU） to SAR
ريال0.0000001184084
1 Manyu（MANYU） to ETB
Br0.000004839231
1 Manyu（MANYU） to KES
KSh0.0000040774914
1 Manyu（MANYU） to JOD
د.أ0.00000002244694
1 Manyu（MANYU） to PLN
0.0000001152424
1 Manyu（MANYU） to RON
лв0.0000001383542
1 Manyu（MANYU） to SEK
kr0.0000002972874
1 Manyu（MANYU） to BGN
лв0.0000000531888
1 Manyu（MANYU） to HUF
Ft0.000010620347
1 Manyu（MANYU） to CZK
0.000000661694
1 Manyu（MANYU） to KWD
د.ك0.00000000968796
1 Manyu（MANYU） to ILS
0.0000001038448
1 Manyu（MANYU） to BOB
Bs0.0000002181374
1 Manyu（MANYU） to AZN
0.000000053822
1 Manyu（MANYU） to TJS
SM0.0000002947546
1 Manyu（MANYU） to GEL
0.0000000857986
1 Manyu（MANYU） to AOA
Kz0.0000289660506
1 Manyu（MANYU） to BHD
.د.ب0.00000001190416
1 Manyu（MANYU） to BMD
$0.00000003166
1 Manyu（MANYU） to DKK
kr0.0000002032572
1 Manyu（MANYU） to HNL
L0.0000008304418
1 Manyu（MANYU） to MUR
0.0000014411632
1 Manyu（MANYU） to NAD
$0.0000005483512
1 Manyu（MANYU） to NOK
kr0.0000003166
1 Manyu（MANYU） to NZD
$0.0000000547718
1 Manyu（MANYU） to PAB
B/.0.00000003166
1 Manyu（MANYU） to PGK
K0.0000001348716
1 Manyu（MANYU） to QAR
ر.ق0.0000001152424
1 Manyu（MANYU） to RSD
дин.0.0000031916446
1 Manyu（MANYU） to UZS
soʻm0.0003814456954
1 Manyu（MANYU） to ALL
L0.0000026306294
1 Manyu（MANYU） to ANG
ƒ0.0000000566714
1 Manyu（MANYU） to AWG
ƒ0.0000000566714
1 Manyu（MANYU） to BBD
$0.00000006332
1 Manyu（MANYU） to BAM
KM0.0000000531888
1 Manyu（MANYU） to BIF
Fr0.00009311206
1 Manyu（MANYU） to BND
$0.0000000408414
1 Manyu（MANYU） to BSD
$0.00000003166
1 Manyu（MANYU） to JMD
$0.0000050693992
1 Manyu（MANYU） to KHR
0.0001271484596
1 Manyu（MANYU） to KMF
Fr0.00001342384
1 Manyu（MANYU） to LAK
0.0006882608558
1 Manyu（MANYU） to LKR
රු0.0000095996286
1 Manyu（MANYU） to MDL
L0.0000005410694
1 Manyu（MANYU） to MGA
Ar0.00014261247
1 Manyu（MANYU） to MOP
P0.0000002529634
1 Manyu（MANYU） to MVR
0.000000484398
1 Manyu（MANYU） to MWK
MK0.000054774966
1 Manyu（MANYU） to MZN
MT0.000002023074
1 Manyu（MANYU） to NPR
रु0.0000044384154
1 Manyu（MANYU） to PYG
0.00022294972
1 Manyu（MANYU） to RWF
Fr0.00004587534
1 Manyu（MANYU） to SBD
$0.0000002608784
1 Manyu（MANYU） to SCR
0.0000004388076
1 Manyu（MANYU） to SRD
$0.0000012578518
1 Manyu（MANYU） to SVC
$0.0000002763918
1 Manyu（MANYU） to SZL
L0.0000005483512
1 Manyu（MANYU） to TMT
m0.0000001111266
1 Manyu（MANYU） to TND
د.ت0.00000009289044
1 Manyu（MANYU） to TTD
$0.0000002143382
1 Manyu（MANYU） to UGX
Sh0.00010992352
1 Manyu（MANYU） to XAF
Fr0.00001785624
1 Manyu（MANYU） to XCD
$0.000000085482
1 Manyu（MANYU） to XOF
Fr0.00001785624
1 Manyu（MANYU） to XPF
Fr0.00000322932
1 Manyu（MANYU） to BWP
P0.000000451155
1 Manyu（MANYU） to BZD
$0.00000006332
1 Manyu（MANYU） to CVE
$0.0000030016846
1 Manyu（MANYU） to DJF
Fr0.00000560382
1 Manyu（MANYU） to DOP
$0.0000020252902
1 Manyu（MANYU） to DZD
د.ج0.0000041202324
1 Manyu（MANYU） to FJD
$0.0000000718682
1 Manyu（MANYU） to GNF
Fr0.0002752837
1 Manyu（MANYU） to GTQ
Q0.0000002418824
1 Manyu（MANYU） to GYD
$0.0000066134574
1 Manyu（MANYU） to ISK
kr0.00000386252

Manyu资源

要更深入地了解 Manyu，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于Manyu的其他问题

Manyu（MANYU）今日价格是多少？
MANYU 实时价格为 0.00000003166 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 MANYU 兑 USD 的价格是多少？
当前 MANYU 兑 USD 的价格为 $ 0.00000003166。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Manyu 的市值是多少？
MANYU 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
MANYU 的流通供应量是多少？
MANYU 的流通供应量为 -- USD
MANYU 的历史最高价（ATH）是多少？
MANYU 的历史最高价是 -- USD
MANYU 的历史最低价（ATL）是多少？
MANYU 的历史最低价是 -- USD
MANYU 的交易量是多少？
MANYU 的 24 小时实时交易量为 $ 220.65K USD
MANYU 今年会涨吗？
MANYU 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 MANYU 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:09:16 (UTC+8)

Manyu（MANYU）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

