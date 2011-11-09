莱特币 (LTC) 今日技术分析 莱特币 分析页面提供由人工智能生成的关于 LTC 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 莱特币 分析的信息。 注 册

莱特币 (LTC) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $44.79 -- -1.48% -0.52% -22.14%

莱特币 的 AI 每日分析 LTC 的 AI 分析 2026-07-29 LTC 的 AI 分析 2026-07-28 莱特币 的 AI 分析 2026-07-29 合约资金费率转正 ：LTC合约资金费率为0.0031%，显示多头情绪占优，资金成本增加，可能预示短期回调风险，影响LTC价格向下。

：LTC合约资金费率为0.0031%，显示多头情绪占优，资金成本增加，可能预示短期回调风险，影响LTC价格向下。 市场情绪极度恐慌 ：市场恐慌与贪婪指数为28，处于极度恐慌区间，市场风险偏好降低，流动性枯竭，利空LTC价格。

：市场恐慌与贪婪指数为28，处于极度恐慌区间，市场风险偏好降低，流动性枯竭，利空LTC价格。 资金净流入大幅波动：LTC过去几天资金流向呈现大幅震荡，净流入不稳定，主力资金分歧明显，压制LTC上涨动力。 合约资金费率转正 ：LTC合约资金费率为0.0031%，显示多头情绪占优，资金成本增加，可能预示短期回调风险，影响LTC价格向下。

：LTC合约资金费率为0.0031%，显示多头情绪占优，资金成本增加，可能预示短期回调风险，影响LTC价格向下。 市场情绪极度恐慌 ：市场恐慌与贪婪指数为28，处于极度恐慌区间，市场风险偏好降低，流动性枯竭，利空LTC价格。

：市场恐慌与贪婪指数为28，处于极度恐慌区间，市场风险偏好降低，流动性枯竭，利空LTC价格。 资金净流入大幅波动：LTC过去几天资金流向呈现大幅震荡，净流入不稳定，主力资金分歧明显，压制LTC上涨动力。 莱特币 的 AI 分析 2026-07-28 资金持续流出 ：LTC 过去7天中有6天出现资金净流出，近24小时净流出约11.6万USDT，显示市场资金撤离意愿较强，对币价形成压制。

：LTC 过去7天中有6天出现资金净流出，近24小时净流出约11.6万USDT，显示市场资金撤离意愿较强，对币价形成压制。 多空比背离 ：虽然散户多空持仓比维持在5.3以上的高位，显示散户极度看多，但菁英账户多空持仓比已从5.6大幅降至2.3，表明大户正在平多或开空，币价面临回调风险。

：虽然散户多空持仓比维持在5.3以上的高位，显示散户极度看多，但菁英账户多空持仓比已从5.6大幅降至2.3，表明大户正在平多或开空，币价面临回调风险。 技术面转弱：LTC 4小时及日线KDJ指标形成死叉向下，价格跌破短期均线支撑，技术形态偏空，叠加市场恐慌贪婪指数28（极度恐慌），短期走势承压。 资金持续流出 ：LTC 过去7天中有6天出现资金净流出，近24小时净流出约11.6万USDT，显示市场资金撤离意愿较强，对币价形成压制。

：LTC 过去7天中有6天出现资金净流出，近24小时净流出约11.6万USDT，显示市场资金撤离意愿较强，对币价形成压制。 多空比背离 ：虽然散户多空持仓比维持在5.3以上的高位，显示散户极度看多，但菁英账户多空持仓比已从5.6大幅降至2.3，表明大户正在平多或开空，币价面临回调风险。

：虽然散户多空持仓比维持在5.3以上的高位，显示散户极度看多，但菁英账户多空持仓比已从5.6大幅降至2.3，表明大户正在平多或开空，币价面临回调风险。 技术面转弱：LTC 4小时及日线KDJ指标形成死叉向下，价格跌破短期均线支撑，技术形态偏空，叠加市场恐慌贪婪指数28（极度恐慌），短期走势承压。

莱特币 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 莱特币 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 15 中立 5 买入 6 移动平均线 : 卖出 卖出 10 中立 0 买入 4 技术指标 : 卖出 卖出 5 中立 5 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 44.7833 44.7766 R2 44.7766 44.769 R1 44.7633 44.7643 PP 44.7566 44.7566 S1 44.7433 44.749 S2 44.7366 44.7443 S3 44.7233 44.7366

莱特币 市场信号 当前净挂单量 0.15M $59.80 M $59.65 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.13M 3日主动买入 $5.71 M 3日主动卖出 $5.58 M 7日主动买卖差额 0.45M 7日主动买入 $20.07 M 7日主动卖出 $19.62 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 莱特币资金流向 净流入 LTCUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.25 M 44.71 2026-08-13 $0.87 M 44.71 2026-08-12 $0.76 M 45.09 2026-08-11 $0.16 M 45.04 2026-08-10 -$1.26 M 45.20 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。