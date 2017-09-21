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Chainlink (LINK) 今日技术分析

Chainlink (LINK) 今日技术分析

Chainlink 分析页面提供由人工智能生成的关于 LINK 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Chainlink 分析的信息。

Chainlink (LINK) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$8.847--+7.90%+6.74%-12.17%
了解更多关于 Chainlink 价格

Chainlink 的 AI 每日分析

Chainlink 的 AI 分析 2026-07-29

  • 资金大幅流出：LINK近24小时资金净流出约101万美元，且资金费率处于0.01%的低位，显示市场做多意愿低迷，资金面偏空，对币价形成压制。
  • 持仓比持续走低：过去几小时合约多空持仓人数比从3.11降至2.94，精英账户多空持仓量比更是从2.04骤降至1.06，表明大户多头正在平仓或反手做空，短期内币价面临下行风险。
  • 基本面未定价：虽然链上地址增加且CCIP生态扩张，但价格长期低于前期高位且未同步走强，市场对利好反应麻木，技术面受均线压制，需警惕震荡回调。

Chainlink 的 AI 分析 2026-07-28

  • 资金持续回流：近3日录得约243万USDT净流入，扭转了此前流出趋势，显示低位买盘承接意愿增强，对币价形成支撑。
  • 合约多占优：精英账户多空持仓比维持在3.1以上，主动买入量在部分时段显著高于卖出，显示主力资金看多意愿强烈。
  • 链上增长强劲：持币地址数升至约89.2万，且近期钱包数激增，反映基本面扩张，为后续反弹提供潜在动力。

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Chainlink 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
强烈买入
卖出 3
中立 4
买入 19
移动平均线:强烈买入卖出 0中立 0买入 14
技术指标:买入卖出 3中立 4买入 5
名称
经典
斐波那契
R3
8.8463
8.8456
R2
8.8456
8.8452
R1
8.8453
8.845
PP
8.8446
8.8446
S1
8.8443
8.8442
S2
8.8436
8.844
S3
8.8433
8.8436

Chainlink 市场信号

当前净挂单量
-0.31M
$52.10 M
$52.40 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-2.96M
3日主动买入
$65.11 M
3日主动卖出
$68.06 M
7日主动买卖差额
-5.00M
7日主动买入
$156.96 M
7日主动卖出
$161.95 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

Chainlink资金流向

净流入LINKUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14-$0.24 M8.81
2026-08-13-$0.68 M8.75
2026-08-12$4.26 M8.78
2026-08-11$5.89 M8.56
2026-08-10-$0.17 M8.30

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
LINK/USDT
$8.847
$8.847$8.847
+1.12%
50.08K (USDT)
LINK/USDC
$8.835
$8.835$8.835
+1.02%
6.88K (USDT)
LINK/ETH
$0.004686
$0.004686$0.004686
+0.73%
575.07 (USDT)
LINK/EUR
$7.67
$7.67$7.67
+1.10%
7.49K (USDT)
LINK/USD1
$8.837
$8.837$8.837
+1.01%
6.39K (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

LINK 兑 USD 计算器

数量

LINK
LINK
USD
USD

1 LINK = 8.847 USD

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