Chainlink (LINK) 今日技术分析 Chainlink 分析页面提供由人工智能生成的关于 LINK 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Chainlink 分析的信息。 注 册

Chainlink (LINK) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $8.847 -- +7.90% +6.74% -12.17%

Chainlink 的 AI 每日分析 LINK 的 AI 分析 2026-07-29 LINK 的 AI 分析 2026-07-28 Chainlink 的 AI 分析 2026-07-29 资金大幅流出 ：LINK近24小时资金净流出约101万美元，且资金费率处于0.01%的低位，显示市场做多意愿低迷，资金面偏空，对币价形成压制。

：LINK近24小时资金净流出约101万美元，且资金费率处于0.01%的低位，显示市场做多意愿低迷，资金面偏空，对币价形成压制。 持仓比持续走低 ：过去几小时合约多空持仓人数比从3.11降至2.94，精英账户多空持仓量比更是从2.04骤降至1.06，表明大户多头正在平仓或反手做空，短期内币价面临下行风险。

：过去几小时合约多空持仓人数比从3.11降至2.94，精英账户多空持仓量比更是从2.04骤降至1.06，表明大户多头正在平仓或反手做空，短期内币价面临下行风险。 基本面未定价：虽然链上地址增加且CCIP生态扩张，但价格长期低于前期高位且未同步走强，市场对利好反应麻木，技术面受均线压制，需警惕震荡回调。 资金大幅流出 ：LINK近24小时资金净流出约101万美元，且资金费率处于0.01%的低位，显示市场做多意愿低迷，资金面偏空，对币价形成压制。

：LINK近24小时资金净流出约101万美元，且资金费率处于0.01%的低位，显示市场做多意愿低迷，资金面偏空，对币价形成压制。 持仓比持续走低 ：过去几小时合约多空持仓人数比从3.11降至2.94，精英账户多空持仓量比更是从2.04骤降至1.06，表明大户多头正在平仓或反手做空，短期内币价面临下行风险。

：过去几小时合约多空持仓人数比从3.11降至2.94，精英账户多空持仓量比更是从2.04骤降至1.06，表明大户多头正在平仓或反手做空，短期内币价面临下行风险。 基本面未定价：虽然链上地址增加且CCIP生态扩张，但价格长期低于前期高位且未同步走强，市场对利好反应麻木，技术面受均线压制，需警惕震荡回调。 Chainlink 的 AI 分析 2026-07-28 资金持续回流 ：近3日录得约243万USDT净流入，扭转了此前流出趋势，显示低位买盘承接意愿增强，对币价形成支撑。

：近3日录得约243万USDT净流入，扭转了此前流出趋势，显示低位买盘承接意愿增强，对币价形成支撑。 合约多占优 ：精英账户多空持仓比维持在3.1以上，主动买入量在部分时段显著高于卖出，显示主力资金看多意愿强烈。

：精英账户多空持仓比维持在3.1以上，主动买入量在部分时段显著高于卖出，显示主力资金看多意愿强烈。 链上增长强劲：持币地址数升至约89.2万，且近期钱包数激增，反映基本面扩张，为后续反弹提供潜在动力。 资金持续回流 ：近3日录得约243万USDT净流入，扭转了此前流出趋势，显示低位买盘承接意愿增强，对币价形成支撑。

：近3日录得约243万USDT净流入，扭转了此前流出趋势，显示低位买盘承接意愿增强，对币价形成支撑。 合约多占优 ：精英账户多空持仓比维持在3.1以上，主动买入量在部分时段显著高于卖出，显示主力资金看多意愿强烈。

：精英账户多空持仓比维持在3.1以上，主动买入量在部分时段显著高于卖出，显示主力资金看多意愿强烈。 链上增长强劲：持币地址数升至约89.2万，且近期钱包数激增，反映基本面扩张，为后续反弹提供潜在动力。

Chainlink 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Chainlink 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈买入 卖出 3 中立 4 买入 19 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 4 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 8.8463 8.8456 R2 8.8456 8.8452 R1 8.8453 8.845 PP 8.8446 8.8446 S1 8.8443 8.8442 S2 8.8436 8.844 S3 8.8433 8.8436

Chainlink 市场信号 当前净挂单量 -0.31M $52.10 M $52.40 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -2.96M 3日主动买入 $65.11 M 3日主动卖出 $68.06 M 7日主动买卖差额 -5.00M 7日主动买入 $156.96 M 7日主动卖出 $161.95 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Chainlink资金流向 净流入 LINKUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.24 M 8.81 2026-08-13 -$0.68 M 8.75 2026-08-12 $4.26 M 8.78 2026-08-11 $5.89 M 8.56 2026-08-10 -$0.17 M 8.30 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。