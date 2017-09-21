Chainlink (LINK) 今日技术分析
Chainlink 分析页面提供由人工智能生成的关于 LINK 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Chainlink 分析的信息。
Chainlink (LINK) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$8.847
|--
|+7.90%
|+6.74%
|-12.17%
Chainlink 的 AI 每日分析
Chainlink 的 AI 分析 2026-07-29
- 资金大幅流出：LINK近24小时资金净流出约101万美元，且资金费率处于0.01%的低位，显示市场做多意愿低迷，资金面偏空，对币价形成压制。
- 持仓比持续走低：过去几小时合约多空持仓人数比从3.11降至2.94，精英账户多空持仓量比更是从2.04骤降至1.06，表明大户多头正在平仓或反手做空，短期内币价面临下行风险。
- 基本面未定价：虽然链上地址增加且CCIP生态扩张，但价格长期低于前期高位且未同步走强，市场对利好反应麻木，技术面受均线压制，需警惕震荡回调。
Chainlink 的 AI 分析 2026-07-28
- 资金持续回流：近3日录得约243万USDT净流入，扭转了此前流出趋势，显示低位买盘承接意愿增强，对币价形成支撑。
- 合约多占优：精英账户多空持仓比维持在3.1以上，主动买入量在部分时段显著高于卖出，显示主力资金看多意愿强烈。
- 链上增长强劲：持币地址数升至约89.2万，且近期钱包数激增，反映基本面扩张，为后续反弹提供潜在动力。
Chainlink 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Chainlink 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
强烈买入
卖出 3
中立 4
买入 19
|移动平均线:
|强烈买入
|卖出 0
|中立 0
|买入 14
|技术指标:
|买入
|卖出 3
|中立 4
|买入 5
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
8.8463
8.8456
R2
8.8456
8.8452
R1
8.8453
8.845
PP
8.8446
8.8446
S1
8.8443
8.8442
S2
8.8436
8.844
S3
8.8433
8.8436
Chainlink 市场信号
当前净挂单量
-0.31M
$52.10 M
$52.40 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-2.96M
3日主动买入
$65.11 M
3日主动卖出
$68.06 M
7日主动买卖差额
-5.00M
7日主动买入
$156.96 M
7日主动卖出
$161.95 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
Chainlink资金流向
净流入LINKUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$0.24 M
|8.81
|2026-08-13
|-$0.68 M
|8.75
|2026-08-12
|$4.26 M
|8.78
|2026-08-11
|$5.89 M
|8.56
|2026-08-10
|-$0.17 M
|8.30
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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