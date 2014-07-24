ETH

以太坊（Ethereum）是有圖靈完備的智能合約功能的公有區塊鏈，Vitalik Buterin 是其創始人。以太坊通過建立終極的抽象的基礎層 — 內置有圖靈完備編程語言的區塊鏈，使得任何人都能夠創建合約和去中心化應用並在其中設立他們自由定義的所有權規則、交易方式和狀態轉換函數。

币种名称以太坊

排名No.2

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0922%

交易额/市值（24小时）22,571.95%

流通供应量120,726,337.69033936

最大供应量∞

总供应量120,726,337.69033936

流通率%

发行日期2014-07-24 00:00:00

资产首次发行价格0.35 USDT

历史最高价4891.704697551414,2021-11-16

最低价0.4208970069885254,2015-10-21

所属公链ETH

简介以太坊（Ethereum）是有圖靈完備的智能合約功能的公有區塊鏈，Vitalik Buterin 是其創始人。以太坊通過建立終極的抽象的基礎層 — 內置有圖靈完備編程語言的區塊鏈，使得任何人都能夠創建合約和去中心化應用並在其中設立他們自由定義的所有權規則、交易方式和狀態轉換函數。

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