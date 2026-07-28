Ethena (ENA) 今日技术分析 Ethena 分析页面提供由人工智能生成的关于 ENA 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Ethena 分析的信息。 注 册

Ethena (ENA) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.08525 -- -6.98% +1.36% -23.92%

Ethena 的 AI 每日分析 ENA 的 AI 分析 2026-07-29 ENA 的 AI 分析 2026-07-28 Ethena 的 AI 分析 2026-07-29 资金大幅净流出 ：ENA过去7日中有6日录得资金净流出，近两日累计流出超210万USDT，显示主力资金持续撤离，币价承压下跌。

：ENA过去7日中有6日录得资金净流出，近两日累计流出超210万USDT，显示主力资金持续撤离，币价承压下跌。 多空比极端失衡 ：合约多空持仓人数比达5.91，菁英账户多空持仓比达6.94，市场看多情绪过于拥挤，极易发生多踩踏行情。

：合约多空持仓人数比达5.91，菁英账户多空持仓比达6.94，市场看多情绪过于拥挤，极易发生多踩踏行情。 资金费率转负：当前合约资金费率为-0.0147%，表明空头占优且市场处于超买回调状态，短期价格面临进一步下行修正。 资金大幅净流出 ：ENA过去7日中有6日录得资金净流出，近两日累计流出超210万USDT，显示主力资金持续撤离，币价承压下跌。

：ENA过去7日中有6日录得资金净流出，近两日累计流出超210万USDT，显示主力资金持续撤离，币价承压下跌。 多空比极端失衡 ：合约多空持仓人数比达5.91，菁英账户多空持仓比达6.94，市场看多情绪过于拥挤，极易发生多踩踏行情。

：合约多空持仓人数比达5.91，菁英账户多空持仓比达6.94，市场看多情绪过于拥挤，极易发生多踩踏行情。 资金费率转负：当前合约资金费率为-0.0147%，表明空头占优且市场处于超买回调状态，短期价格面临进一步下行修正。 Ethena 的 AI 分析 2026-07-28 巨鲸抛压加剧 ：ENA过去一个月超3亿枚流入交易所，叠加8月初超1100万枚解锁（约956万美元），市场供给压力大，预计ENA币价承压下行。

：ENA过去一个月超3亿枚流入交易所，叠加8月初超1100万枚解锁（约956万美元），市场供给压力大，预计ENA币价承压下行。 合约多头拥挤 ：精英账户多空持仓比高达6.51，散户持仓比亦达5.30，显示市场极度看多，但主动买卖额近期出现空头主导，存在多空双杀或回调风险。

：精英账户多空持仓比高达6.51，散户持仓比亦达5.30，显示市场极度看多，但主动买卖额近期出现空头主导，存在多空双杀或回调风险。 基本面利好兑现：尽管BlackRock Aladdin集成与Coinbase合作等机构利好存在，但资金净流入数据显示连续多日净流出（如7月24日流出-276万美元），市场呈现“利好兑现即出货”特征。 巨鲸抛压加剧 ：ENA过去一个月超3亿枚流入交易所，叠加8月初超1100万枚解锁（约956万美元），市场供给压力大，预计ENA币价承压下行。

：ENA过去一个月超3亿枚流入交易所，叠加8月初超1100万枚解锁（约956万美元），市场供给压力大，预计ENA币价承压下行。 合约多头拥挤 ：精英账户多空持仓比高达6.51，散户持仓比亦达5.30，显示市场极度看多，但主动买卖额近期出现空头主导，存在多空双杀或回调风险。

：精英账户多空持仓比高达6.51，散户持仓比亦达5.30，显示市场极度看多，但主动买卖额近期出现空头主导，存在多空双杀或回调风险。 基本面利好兑现：尽管BlackRock Aladdin集成与Coinbase合作等机构利好存在，但资金净流入数据显示连续多日净流出（如7月24日流出-276万美元），市场呈现“利好兑现即出货”特征。

Ethena 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Ethena 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 9 中立 2 买入 15 移动平均线 : 强烈买入 卖出 2 中立 0 买入 12 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 2 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.08513 0.08513 R2 0.08513 0.08512 R1 0.08512 0.08512 PP 0.08512 0.08512 S1 0.08511 0.08511 S2 0.08511 0.08511 S3 0.0851 0.08511

Ethena 市场信号 当前净挂单量 -0.65M $26.97 M $27.62 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.68M 3日主动买入 $16.46 M 3日主动卖出 $15.78 M 7日主动买卖差额 1.20M 7日主动买入 $54.53 M 7日主动卖出 $53.34 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Ethena资金流向 净流入 ENAUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 0.09 2026-08-13 -$0.35 M 0.09 2026-08-12 -$0.43 M 0.09 2026-08-11 $0.33 M 0.09 2026-08-10 -$0.43 M 0.09 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。