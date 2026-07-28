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Ethena (ENA) 今日技术分析

Ethena (ENA) 今日技术分析

Ethena 分析页面提供由人工智能生成的关于 ENA 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Ethena 分析的信息。

Ethena (ENA) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.08525---6.98%+1.36%-23.92%
了解更多关于 Ethena 价格

Ethena 的 AI 每日分析

Ethena 的 AI 分析 2026-07-29

  • 资金大幅净流出：ENA过去7日中有6日录得资金净流出，近两日累计流出超210万USDT，显示主力资金持续撤离，币价承压下跌。
  • 多空比极端失衡：合约多空持仓人数比达5.91，菁英账户多空持仓比达6.94，市场看多情绪过于拥挤，极易发生多踩踏行情。
  • 资金费率转负：当前合约资金费率为-0.0147%，表明空头占优且市场处于超买回调状态，短期价格面临进一步下行修正。

Ethena 的 AI 分析 2026-07-28

  • 巨鲸抛压加剧：ENA过去一个月超3亿枚流入交易所，叠加8月初超1100万枚解锁（约956万美元），市场供给压力大，预计ENA币价承压下行。
  • 合约多头拥挤：精英账户多空持仓比高达6.51，散户持仓比亦达5.30，显示市场极度看多，但主动买卖额近期出现空头主导，存在多空双杀或回调风险。
  • 基本面利好兑现：尽管BlackRock Aladdin集成与Coinbase合作等机构利好存在，但资金净流入数据显示连续多日净流出（如7月24日流出-276万美元），市场呈现“利好兑现即出货”特征。

Ethena 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Ethena 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
买入
卖出 9
中立 2
买入 15
移动平均线:强烈买入卖出 2中立 0买入 12
技术指标:卖出卖出 7中立 2买入 3
名称
经典
斐波那契
R3
0.08513
0.08513
R2
0.08513
0.08512
R1
0.08512
0.08512
PP
0.08512
0.08512
S1
0.08511
0.08511
S2
0.08511
0.08511
S3
0.0851
0.08511

Ethena 市场信号

当前净挂单量
-0.65M
$26.97 M
$27.62 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.68M
3日主动买入
$16.46 M
3日主动卖出
$15.78 M
7日主动买卖差额
1.20M
7日主动买入
$54.53 M
7日主动卖出
$53.34 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

Ethena资金流向

净流入ENAUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14$0.00 M0.09
2026-08-13-$0.35 M0.09
2026-08-12-$0.43 M0.09
2026-08-11$0.33 M0.09
2026-08-10-$0.43 M0.09

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ENA/USDT
$0.08525
$0.08525$0.08525
-0.40%
3.08M (USDT)
ENA/USDC
$0.08511
$0.08511$0.08511
-0.45%
646.41K (USDT)
ENA/USDE
$0.08514
$0.08514$0.08514
-0.38%
627.75K (USDT)
ENA/USD1
$0.0853
$0.0853$0.0853
-0.29%
636.52K (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

ENA 兑 USD 计算器

数量

ENA
ENA
USD
USD

1 ENA = 0.08525 USD

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