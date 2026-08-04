Curve (CRV) 今日技术分析 Curve 分析页面提供由人工智能生成的关于 CRV 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Curve 分析的信息。 注 册

Curve (CRV) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.252 -- +16.07% +12.75% -1.41%

Curve 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Curve 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 11 中立 3 买入 12 移动平均线 : 买入 卖出 4 中立 0 买入 10 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 3 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.2518 0.2517 R2 0.2517 0.2517 R1 0.2517 0.2517 PP 0.2516 0.2516 S1 0.2516 0.2516 S2 0.2515 0.2516 S3 0.2515 0.2515

Curve 市场信号 当前净挂单量 -1.50M $17.66 M $19.16 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.63M 3日主动买入 $8.77 M 3日主动卖出 $8.14 M 7日主动买卖差额 0.34M 7日主动买入 $20.84 M 7日主动卖出 $20.50 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Curve资金流向 净流入 CRVUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.07 M 0.25 2026-08-13 -$1.08 M 0.25 2026-08-12 -$0.67 M 0.28 2026-08-11 $1.36 M 0.27 2026-08-10 $0.16 M 0.24 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。