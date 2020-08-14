CRV

Curve是一個以太坊上的去中心化流動池交易所，提供極其高效的穩定幣交易。Curve於2020年1月上線，它能夠讓用戶以低滑點、低手續費交易穩定幣。用戶可以在提供流動性的時候捕獲其平臺的交易費用，同時其接入了DeFi協議iearn和Compound，為流動性提供者提供額外收益，自動化兌換的方式也對用戶使用更加友好。

币种名称CRV

排名No.77

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0003%

交易额/市值（24小时）19.72%

流通供应量1,343,378,344

最大供应量3,030,303,030.299

总供应量2,259,379,286.9274936

流通率0.4433%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价60.4987938093,2020-08-14

最低价0.18109279935395833,2024-08-05

所属公链ETH

简介Curve是一個以太坊上的去中心化流動池交易所，提供極其高效的穩定幣交易。Curve於2020年1月上線，它能夠讓用戶以低滑點、低手續費交易穩定幣。用戶可以在提供流動性的時候捕獲其平臺的交易費用，同時其接入了DeFi協議iearn和Compound，為流動性提供者提供額外收益，自動化兌換的方式也對用戶使用更加友好。

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