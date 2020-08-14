Curve是一個以太坊上的去中心化流動池交易所，提供極其高效的穩定幣交易。Curve於2020年1月上線，它能夠讓用戶以低滑點、低手續費交易穩定幣。用戶可以在提供流動性的時候捕獲其平臺的交易費用，同時其接入了DeFi協議iearn和Compound，為流動性提供者提供額外收益，自動化兌換的方式也對用戶使用更加友好。
币种名称CRV
排名No.77
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率0.0003%
交易额/市值（24小时）19.72%
流通供应量1,343,378,344
最大供应量3,030,303,030.299
总供应量2,259,379,286.9274936
流通率0.4433%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价60.4987938093,2020-08-14
最低价0.18109279935395833,2024-08-05
所属公链ETH
简介Curve是一個以太坊上的去中心化流動池交易所，提供極其高效的穩定幣交易。Curve於2020年1月上線，它能夠讓用戶以低滑點、低手續費交易穩定幣。用戶可以在提供流動性的時候捕獲其平臺的交易費用，同時其接入了DeFi協議iearn和Compound，為流動性提供者提供額外收益，自動化兌換的方式也對用戶使用更加友好。
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