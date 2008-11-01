Bitcoin 比特幣的概念最初由中本聰在2009年提出，是點對點的基於 SHA-256 演算法的一種 P2P 形式的數字貨幣，點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統，到2140年之前達到固定發行總額2100萬。
币种名称比特幣
排名No.1
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率0.6333%
交易额/市值（24小时）233,377.48%
流通供应量19,869,425
最大供应量21,000,000
总供应量19,869,425
流通率0.9461%
发行日期2008-11-01 00:00:00
资产首次发行价格0.0025 USDT
历史最高价111970.16811007993,2025-05-22
最低价0.04864654,2010-07-14
所属公链BTC
简介Bitcoin 比特幣的概念最初由中本聰在2009年提出，是點對點的基於 SHA-256 演算法的一種 P2P 形式的數字貨幣，點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統，到2140年之前達到固定發行總額2100萬。
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