BTC

Bitcoin 比特幣的概念最初由中本聰在2009年提出，是點對點的基於 SHA-256 演算法的一種 P2P 形式的數字貨幣，點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統，到2140年之前達到固定發行總額2100萬。

币种名称比特幣

排名No.1

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.6333%

交易额/市值（24小时）233,377.48%

流通供应量19,869,425

最大供应量21,000,000

总供应量19,869,425

流通率0.9461%

发行日期2008-11-01 00:00:00

资产首次发行价格0.0025 USDT

历史最高价111970.16811007993,2025-05-22

最低价0.04864654,2010-07-14

所属公链BTC

简介Bitcoin 比特幣的概念最初由中本聰在2009年提出，是點對點的基於 SHA-256 演算法的一種 P2P 形式的數字貨幣，點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統，到2140年之前達到固定發行總額2100萬。

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