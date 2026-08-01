Asentum 今日价格

Asentum (ASE) 今日实时价格为 $ 0.001638，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 ASE 兑 USD 的汇率为 $ 0.001638 每 ASE。

Asentum 目前市值在 $ 484.85K 排名第 #1792，流通供应量为 296.00M ASE。过去 24 小时内，ASE 的交易价格在 $ 0.001627（低点）和 $ 0.001795（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00753797621900342，而历史最低价为 $ 0.00100814204538339。

短期表现方面，ASE 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 -12.04%。过去一天，总交易量达到 $ 43.91K。

Asentum（ASE）市场信息

排名 No.1792 市值 $ 484.85K$ 484.85K $ 484.85K 成交量（24H） $ 43.91K$ 43.91K $ 43.91K 完全稀释市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 流通量 296.00M 296.00M 296.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 29.60% 所属公链 ETH

Asentum 的当前市值为 $ 484.85K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 43.91K。ASE 的流通量为 296.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.64M。