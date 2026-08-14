xPayLink 今日价格

xPayLink (XPLK) 今日实时价格为 $ 0.01448，过去 24 小时内变化了 26.79%。当前 XPLK 兑 USD 的汇率为 $ 0.01448 每 XPLK。

xPayLink 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- XPLK。过去 24 小时内，XPLK 的交易价格在 $ 0.01428（低点）和 $ 0.03198（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，XPLK 在过去一小时内波动了 +0.90%，过去7 天内波动了 -95.05%。过去一天，总交易量达到 $ 894.35K。

xPayLink（XPLK）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 894.35K$ 894.35K $ 894.35K 完全稀释市值 $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所属公链 BSC

xPayLink 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 894.35K。XPLK 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.45M。