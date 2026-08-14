Stupid Faces 今日价格

Stupid Faces (UPID) 今日实时价格为 $ 0.01731，过去 24 小时内变化了 27.87%。当前 UPID 兑 USD 的汇率为 $ 0.01731 每 UPID。

Stupid Faces 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- UPID。过去 24 小时内，UPID 的交易价格在 $ 0.0172（低点）和 $ 0.0324（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，UPID 在过去一小时内波动了 -1.65%，过去7 天内波动了 -86.10%。过去一天，总交易量达到 $ 379.90K。

Stupid Faces（UPID）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 379.90K$ 379.90K $ 379.90K 完全稀释市值 $ 17.31M$ 17.31M $ 17.31M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Stupid Faces 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 379.90K。UPID 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.31M。