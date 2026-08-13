Allora (ALLO) 今日技术分析 Allora 分析页面提供由人工智能生成的关于 ALLO 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Allora 分析的信息。 注 册

Allora (ALLO) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.28749 -- +5.19% -24.11% +241.19%

Allora 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Allora 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 16 中立 3 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 2 中立 3 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.2873 0.28704 R2 0.28704 0.28689 R1 0.28691 0.28679 PP 0.28665 0.28665 S1 0.28652 0.2865 S2 0.28626 0.2864 S3 0.28613 0.28626

Allora 市场信号 当前净挂单量 -0.18M $1.44 M $1.62 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.02M 3日主动买入 $2.62 M 3日主动卖出 $2.64 M 7日主动买卖差额 -0.01M 7日主动买入 $11.43 M 7日主动卖出 $11.44 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Allora资金流向 净流入 ALLOUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.87 M 0.29 2026-08-12 $1.49 M 0.31 2026-08-11 $0.00 M 0.30 2026-08-10 -$0.12 M 0.32 2026-08-09 -$0.49 M 0.31 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Allora (ALLO) 市场 探索现货和合约市场，查看 Allora 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 ALLO / USDT $0.28749 $0.28749 $0.28749 -0.04% 289.23K (USDT) 去交易 ALLO / USDC $0.28752 $0.28752 $0.28752 +0.16% 176.68K (USDT) 去交易