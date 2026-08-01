Allora 今日价格

Allora (ALLO) 今日实时价格为 $ 0.28749，过去 24 小时内变化了 0.03%。当前 ALLO 兑 USD 的汇率为 $ 0.28749 每 ALLO。

Allora 目前市值在 $ 57.64M 排名第 #300，流通供应量为 200.50M ALLO。过去 24 小时内，ALLO 的交易价格在 $ 0.28139（低点）和 $ 0.31112（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.7028285892718207，而历史最低价为 $ 0.04676771974148317。

短期表现方面，ALLO 在过去一小时内波动了 -1.08%，过去7 天内波动了 +5.19%。过去一天，总交易量达到 $ 82.35K。

Allora（ALLO）市场信息

排名 No.300 市值 $ 57.64M$ 57.64M $ 57.64M 成交量（24H） $ 82.35K$ 82.35K $ 82.35K 完全稀释市值 $ 287.49M$ 287.49M $ 287.49M 流通量 200.50M 200.50M 200.50M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 785,499,999 785,499,999 785,499,999 流通率 20.05% 所属公链 ETH

Allora 的当前市值为 $ 57.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 82.35K。ALLO 的流通量为 200.50M，总供应量是 785499999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 287.49M。