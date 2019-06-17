Algorand (ALGO) 今日技术分析 Algorand 分析页面提供由人工智能生成的关于 ALGO 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Algorand 分析的信息。 注 册

Algorand (ALGO) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.07855 -- -12.63% -7.52% -30.29%

Algorand 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Algorand 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 13 中立 2 买入 11 移动平均线 : 中立 卖出 6 中立 0 买入 8 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 2 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.07849 0.07847 R2 0.07847 0.07845 R1 0.07846 0.07845 PP 0.07844 0.07844 S1 0.07843 0.07842 S2 0.07841 0.07842 S3 0.0784 0.07841

Algorand 市场信号 当前净挂单量 -0.37M $2.21 M $2.58 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.05M 3日主动买入 $1.89 M 3日主动卖出 $1.94 M 7日主动买卖差额 0.85M 7日主动买入 $7.58 M 7日主动卖出 $6.74 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Algorand资金流向 净流入 ALGOUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 -$0.16 M 0.08 2026-08-12 -$0.05 M 0.08 2026-08-11 -$0.42 M 0.08 2026-08-10 -$2.23 M 0.08 2026-08-09 $0.06 M 0.09 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Algorand (ALGO) 市场 探索现货和合约市场，查看 Algorand 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 ALGO / USDT $0.07855 $0.07855 $0.07855 -0.65% 868.86K (USDT) 去交易 ALGO / USDC $0.07833 $0.07833 $0.07833 -0.88% 326.12K (USDT) 去交易