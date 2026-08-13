买币行情现货合约SNDK理财活动中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
注册
MEXC AI 的高级分析为您提供 AaveToken 的每日更新内容，包括技术分析和投资机会。立即获取最新的每日资讯！MEXC AI 的高级分析为您提供 AaveToken 的每日更新内容，包括技术分析和投资机会。立即获取最新的每日资讯！

更多关于 AAVE

AAVE 价格信息

AAVE 介绍

AAVE 白皮书

AAVE 币种官网

AAVE 代币经济

AAVE 价格预测

AAVE 价格历史

AAVE 购买指南

AAVE 兑换法币计算

AAVE 现货

AAVE U本位合约

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

AaveToken (AAVE) 今日技术分析

AaveToken (AAVE) 今日技术分析

AaveToken 分析页面提供由人工智能生成的关于 AAVE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 AaveToken 分析的信息。

AaveToken (AAVE) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$87.28---1.75%-12.72%-5.96%
了解更多关于 AaveToken 价格

AaveToken 的 AI 每日分析

AaveToken 的 AI 分析 2026-07-29

  • V4协议扩张：Aave V4存款规模超2.5亿美元，GHO稳定币登陆Arbitrum，生态扩张驱动基本面改善，利好AAVE价格上行。
  • 资金大幅回流：过去3天资金净流入超338万USDT，合约资金费率为正（0.01%），显示买盘力量增强，支撑币价反弹。
  • 链上活跃激增：单日新增钱包数创5年新高，且渣打银行等机构关注度提升，市场情绪回暖，推动价值发现。

AaveToken 的 AI 分析 2026-07-28

  • 资金净流入：过去3天资金净流入超209万USDT，尽管合约持仓比显示散户偏多（1.34），但精英账户多空持仓比高达1.48，显示主力资金看多意愿强烈，支撑币价上行。
  • 协议扩张利好：Aave V4在Avalanche上线及V3在Monad快速吸金（48h超1亿存款），叠加GHO稳定币部署至Arbitrum，基本面的生态扩张增强市场信心。
  • 技术指标修复：周线MACD绿柱放大且KDJ指标向上发散，中期趋势转强；日线价格运行在布林带中轨上方，显示短期多头动能仍在积蓄。

AaveToken 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 AaveToken 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
卖出
卖出 18
中立 1
买入 7
移动平均线:强烈卖出卖出 14中立 0买入 0
技术指标:买入卖出 4中立 1买入 7
名称
经典
斐波那契
R3
87.2833
87.2566
R2
87.2566
87.2413
R1
87.2433
87.2319
PP
87.2166
87.2166
S1
87.2033
87.2013
S2
87.1766
87.1919
S3
87.1633
87.1766

AaveToken 市场信号

当前净挂单量
-2.26M
$8.18 M
$10.43 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-1.20M
3日主动买入
$15.97 M
3日主动卖出
$17.17 M
7日主动买卖差额
2.33M
7日主动买入
$46.51 M
7日主动卖出
$44.18 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

AaveToken资金流向

净流入AAVEUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-13$0.26 M88.81
2026-08-12$0.13 M89.50
2026-08-11-$1.22 M86.64
2026-08-10$0.10 M90.10
2026-08-09-$0.18 M91.82

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

探索有关 AaveToken 的更多信息

在 MEXC 上交易 AaveToken (AAVE) 市场

探索现货和合约市场，查看 AaveToken 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
AAVE/USDT
$87.28
$87.28$87.28
+0.13%
1.01K (USDT)
AAVE/USDC
$87.16
$87.16$87.16
-0.10%
305.37 (USDT)
AAVE/USD1
$87.14
$87.14$87.14
-0.16%
619.95 (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

AAVE 兑 USD 计算器

数量

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 87.28 USD

更多加密货币技术分析

查找更多热门加密货币价格分析。