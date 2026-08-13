AaveToken (AAVE) 今日技术分析 AaveToken 分析页面提供由人工智能生成的关于 AAVE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 AaveToken 分析的信息。 注 册

AaveToken (AAVE) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $87.28 -- -1.75% -12.72% -5.96%

AaveToken 的 AI 每日分析 AAVE 的 AI 分析 2026-07-29 AAVE 的 AI 分析 2026-07-28 AaveToken 的 AI 分析 2026-07-29 V4协议扩张 ：Aave V4存款规模超2.5亿美元，GHO稳定币登陆Arbitrum，生态扩张驱动基本面改善，利好AAVE价格上行。

：Aave V4存款规模超2.5亿美元，GHO稳定币登陆Arbitrum，生态扩张驱动基本面改善，利好AAVE价格上行。 资金大幅回流 ：过去3天资金净流入超338万USDT，合约资金费率为正（0.01%），显示买盘力量增强，支撑币价反弹。

：过去3天资金净流入超338万USDT，合约资金费率为正（0.01%），显示买盘力量增强，支撑币价反弹。 链上活跃激增：单日新增钱包数创5年新高，且渣打银行等机构关注度提升，市场情绪回暖，推动价值发现。 V4协议扩张 ：Aave V4存款规模超2.5亿美元，GHO稳定币登陆Arbitrum，生态扩张驱动基本面改善，利好AAVE价格上行。

：Aave V4存款规模超2.5亿美元，GHO稳定币登陆Arbitrum，生态扩张驱动基本面改善，利好AAVE价格上行。 资金大幅回流 ：过去3天资金净流入超338万USDT，合约资金费率为正（0.01%），显示买盘力量增强，支撑币价反弹。

：过去3天资金净流入超338万USDT，合约资金费率为正（0.01%），显示买盘力量增强，支撑币价反弹。 链上活跃激增：单日新增钱包数创5年新高，且渣打银行等机构关注度提升，市场情绪回暖，推动价值发现。 AaveToken 的 AI 分析 2026-07-28 资金净流入 ：过去3天资金净流入超209万USDT，尽管合约持仓比显示散户偏多（1.34），但精英账户多空持仓比高达1.48，显示主力资金看多意愿强烈，支撑币价上行。

：过去3天资金净流入超209万USDT，尽管合约持仓比显示散户偏多（1.34），但精英账户多空持仓比高达1.48，显示主力资金看多意愿强烈，支撑币价上行。 协议扩张利好 ：Aave V4在Avalanche上线及V3在Monad快速吸金（48h超1亿存款），叠加GHO稳定币部署至Arbitrum，基本面的生态扩张增强市场信心。

：Aave V4在Avalanche上线及V3在Monad快速吸金（48h超1亿存款），叠加GHO稳定币部署至Arbitrum，基本面的生态扩张增强市场信心。 技术指标修复：周线MACD绿柱放大且KDJ指标向上发散，中期趋势转强；日线价格运行在布林带中轨上方，显示短期多头动能仍在积蓄。 资金净流入 ：过去3天资金净流入超209万USDT，尽管合约持仓比显示散户偏多（1.34），但精英账户多空持仓比高达1.48，显示主力资金看多意愿强烈，支撑币价上行。

：过去3天资金净流入超209万USDT，尽管合约持仓比显示散户偏多（1.34），但精英账户多空持仓比高达1.48，显示主力资金看多意愿强烈，支撑币价上行。 协议扩张利好 ：Aave V4在Avalanche上线及V3在Monad快速吸金（48h超1亿存款），叠加GHO稳定币部署至Arbitrum，基本面的生态扩张增强市场信心。

：Aave V4在Avalanche上线及V3在Monad快速吸金（48h超1亿存款），叠加GHO稳定币部署至Arbitrum，基本面的生态扩张增强市场信心。 技术指标修复：周线MACD绿柱放大且KDJ指标向上发散，中期趋势转强；日线价格运行在布林带中轨上方，显示短期多头动能仍在积蓄。

AaveToken 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 AaveToken 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 18 中立 1 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 4 中立 1 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 87.2833 87.2566 R2 87.2566 87.2413 R1 87.2433 87.2319 PP 87.2166 87.2166 S1 87.2033 87.2013 S2 87.1766 87.1919 S3 87.1633 87.1766

AaveToken 市场信号 当前净挂单量 -2.26M $8.18 M $10.43 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -1.20M 3日主动买入 $15.97 M 3日主动卖出 $17.17 M 7日主动买卖差额 2.33M 7日主动买入 $46.51 M 7日主动卖出 $44.18 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 AaveToken资金流向 净流入 AAVEUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.26 M 88.81 2026-08-12 $0.13 M 89.50 2026-08-11 -$1.22 M 86.64 2026-08-10 $0.10 M 90.10 2026-08-09 -$0.18 M 91.82 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。