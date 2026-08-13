AaveToken (AAVE) 今日技术分析
AaveToken 分析页面提供由人工智能生成的关于 AAVE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 AaveToken 分析的信息。
AaveToken (AAVE) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$87.28
|--
|-1.75%
|-12.72%
|-5.96%
AaveToken 的 AI 每日分析
AaveToken 的 AI 分析 2026-07-29
- V4协议扩张：Aave V4存款规模超2.5亿美元，GHO稳定币登陆Arbitrum，生态扩张驱动基本面改善，利好AAVE价格上行。
- 资金大幅回流：过去3天资金净流入超338万USDT，合约资金费率为正（0.01%），显示买盘力量增强，支撑币价反弹。
- 链上活跃激增：单日新增钱包数创5年新高，且渣打银行等机构关注度提升，市场情绪回暖，推动价值发现。
AaveToken 的 AI 分析 2026-07-28
- 资金净流入：过去3天资金净流入超209万USDT，尽管合约持仓比显示散户偏多（1.34），但精英账户多空持仓比高达1.48，显示主力资金看多意愿强烈，支撑币价上行。
- 协议扩张利好：Aave V4在Avalanche上线及V3在Monad快速吸金（48h超1亿存款），叠加GHO稳定币部署至Arbitrum，基本面的生态扩张增强市场信心。
- 技术指标修复：周线MACD绿柱放大且KDJ指标向上发散，中期趋势转强；日线价格运行在布林带中轨上方，显示短期多头动能仍在积蓄。
AaveToken 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 AaveToken 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
卖出
卖出 18
中立 1
买入 7
|移动平均线:
|强烈卖出
|卖出 14
|中立 0
|买入 0
|技术指标:
|买入
|卖出 4
|中立 1
|买入 7
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
87.2833
87.2566
R2
87.2566
87.2413
R1
87.2433
87.2319
PP
87.2166
87.2166
S1
87.2033
87.2013
S2
87.1766
87.1919
S3
87.1633
87.1766
AaveToken 市场信号
当前净挂单量
-2.26M
$8.18 M
$10.43 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-1.20M
3日主动买入
$15.97 M
3日主动卖出
$17.17 M
7日主动买卖差额
2.33M
7日主动买入
$46.51 M
7日主动卖出
$44.18 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
AaveToken资金流向
净流入AAVEUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-13
|$0.26 M
|88.81
|2026-08-12
|$0.13 M
|89.50
|2026-08-11
|-$1.22 M
|86.64
|2026-08-10
|$0.10 M
|90.10
|2026-08-09
|-$0.18 M
|91.82
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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