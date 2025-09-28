加密货币合约交易凭借灵活的交易方式和丰富的交易品种，备受投资者青睐。特别是MEXC合约凭借超过1300个合约交易对和超低的交易费率（maker最低0费率，taker最低0.02%）广受用户好评。 不过需要注意的是，合约交易是具有一定风险的交易行为，所以在MEXC交易所进行合约交易时，要建立成熟的风险管理机制，及时掌握账户资金和持仓情况是提升交易效率和控制风险的重要方法之一。 1. 从MEXC Ap加密货币合约交易凭借灵活的交易方式和丰富的交易品种，备受投资者青睐。特别是MEXC合约凭借超过1300个合约交易对和超低的交易费率（maker最低0费率，taker最低0.02%）广受用户好评。 不过需要注意的是，合约交易是具有一定风险的交易行为，所以在MEXC交易所进行合约交易时，要建立成熟的风险管理机制，及时掌握账户资金和持仓情况是提升交易效率和控制风险的重要方法之一。 1. 从MEXC Ap
随时查看MEXC合约账户资金和持仓情况，对自己的合约交易了如指掌

2025年9月28日MEXC
加密货币合约交易凭借灵活的交易方式和丰富的交易品种，备受投资者青睐。特别是MEXC合约凭借超过1300个合约交易对和超低的交易费率（maker最低0费率，taker最低0.02%）广受用户好评。
不过需要注意的是，合约交易是具有一定风险的交易行为，所以在MEXC交易所进行合约交易时，要建立成熟的风险管理机制，及时掌握账户资金和持仓情况是提升交易效率和控制风险的重要方法之一。

1. 从MEXC App端查看合约账户资金和持仓情况


1.1 查看合约账户资金


MEXCers可以在合约交易介面「可用」处查看资金。


MEXCers可以在资产-合约中查看资金。


1.2 查看持仓情况


MEXCers可以在合约交易界面下方查看您的当前的持仓信息，例如当前仓位的持仓量预估强平价格、未实现盈亏，在这里MEXCers还可以通过增加仓位保证金来减少强制平仓的风险。


2. 从MEXC网页端查看合约账户资金和持仓情况


2.1 查看合约账户资金


MEXCers可以在合约交易介面「可用」处查看资金。


MEXCers可以在资产-合约中查看您的资金。


2.2 查看持仓情况


MEXCers可以在合约交易界面下方查看您的当前的持仓信息，例如当前仓位的持仓量预估强平价格、未实现盈亏，在这里MEXCers还可以通过增加仓位保证金来减少强制平仓的风险。

查看所有交易对的持仓情况。


3. MEXC合约持仓页面常见名词解释


永续合约：由传统金融的期货合约演变而来，区别在于永续合约没有结算日期。也就是说只要仓位没有爆仓被强制平仓，就永远不会被动平仓。

指数价格：参照各大主流交易所的价格，根据其价格的加权平均后得到的综合价格指数。当前页面显示的指数价格是 BTC 的指数价格。代币 BTC 的指数价格参照 BYBIT、HUOBI、MEXC 的交易所价格。

合理价格：该合约的实时合理价格，基于指数价格和市场价格综合计算得出。将用于计算仓位浮动盈亏以及判断仓位的强平，可能与合约最新成交价有所偏差，以避免价格操控。

合约面值（1 张）：表示一张该合约的价值，USDT 本位合约每张合约以币数量衡量，币本位合约每张合约以 USD 数量衡量。如 BTC 的合约面值为 1 张 = 0.0001 BTC

最小变动价位：该合约的单位价格涨跌变动的最小值。如 BTC 的最小变动价位是 0.1。

最小下单数量：该合约单笔订单的最小下单数量。如 BTC 的最小交易数量是 0.0001 BTC。

限价订单价格上限/下限比例：限价买单价格应小于或等于（1+价格上限比例）*指数价。限价卖单价格应大于或等于（1-价格下限比例）*指数价

最大挂单数量：每个交易对的限价单最大挂单数量。

价差保护阈值：开启价差保护功能后，止盈止损（计划委托）达到触发价，如果该合约的最新价与合理价格价差超过该合约的设定阈值，止盈止损（计划委托）将被拒绝，请注意价差保护只会在开启后生效，对未开启的历史订单将不生效。

起始保证金： 开出仓位要求的最低保证金金额。

起始保证金率：开仓仓位价值/仓位保证金。起始保证金率表现了你的杠杆倍数

维持保证金：维持仓位的最低的保证金要求，当仓位的保证金馀额小于维持保证金时仓位会被强平或减仓。维持保证金 = 仓位名义价值 * 维持保证金率。

风险限制：MEXC对所有的交易账户使用风险限制机制，即系统采用阶梯保证金的模式进行风险控制，杠杆倍数大小视持仓大小而定；持仓越大，可获得杠杆倍数越低。用户可自行调整杠杆倍数，初始保证金率的算法是根据用户调整的杠杆倍数而定。

资金费率：基于永续合约市场价格与现货价格之间的价差，对多头和空头交易者定期交换资金费用。当市场趋势看涨时，资金费率为正，永续合约的多头交易者将会支付资金费用给空头交易者。相反，当市场看跌时，资金费率为负，此时是永续交易的空头交易者向多头交易者支付资金费用。

未实现盈亏：开仓后还未平仓时显示的做多/做空盈亏情况。
做多：数量(张) * 合约面值(张) * (合理价格-开仓均价)；
做空：数量(张) * 合约面值(张) * (开仓均价-合理价格)。

平仓盈亏：平仓后显示的做多/做空盈亏情况。
做多：数量(张) * 合约面值(张) * (平仓均价-开仓均价)；
做空：数量(张) * 合约面值(张) * (开仓均价-平仓均价)。

委托数量与成交数量：委托数量指用户在下单前设置的期望成交量。当用户委托量较大时，订单通常会被拆分成多个较小订单依次成交。成交数量即实际已经成交的数量。当委托数量等于成交数量时，代表著委托订单全部成交。

委托价格与成交均价：委托价格指用户在下单时输入的期望成交价格。如果用户在下单时选择限价委托，委托价格等于用户输入的价格；如果用户在下单时选择市价委托，委托价格取决于实际交易结果。当用户委托量较大时，订单通常会被拆分成多个较小订单依次成交。由于行情波动，每个订单实际成交价不一定相同，这些实际成交价的平均值就是成交均价。

开仓均价：仓位平均开仓成本。

平仓均价：所有平仓交易的平均价格。

已实现盈亏：该仓位产生的所有已实现的盈亏，包含手续费、资金费用和平仓盈亏。 (不包含卡券、MX抵扣的手续费部分)

账户权益：钱包馀额+未实现盈亏 。

钱包余额：总划转入金-总划转出金+已实现盈亏 。

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC成长学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

