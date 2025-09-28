随时查看MEXC合约账户资金和持仓情况，对自己的合约交易了如指掌





不过需要注意的是，合约交易是具有一定风险的交易行为，所以在MEXC交易所进行合约交易时，要建立成熟的风险管理机制，及时掌握账户资金和持仓情况是提升交易效率和控制风险的重要方法之一。













MEXCers可以在合约交易介面「可用」处查看资金。





MEXCers可以在资产-合约中查看资金。









MEXCers可以在合约交易界面下方查看您的当前的持仓信息，例如当前仓位的持仓量、预估强平价格、未实现盈亏，在这里MEXCers还可以通过增加仓位保证金来减少强制平仓的风险。





















查看所有交易对的持仓情况。



















指数价格：参照各大主流交易所的价格，根据其价格的加权平均后得到的综合价格指数。当前页面显示的 ：参照各大主流交易所的价格，根据其价格的加权平均后得到的综合价格指数。当前页面显示的 指数价格 是 BTC 的指数价格。代币 BTC 的指数价格参照 BYBIT、HUOBI、MEXC 的交易所价格。









合约面值（1 张）：表示一张该合约的价值， ：表示一张该合约的价值， USDT 本位合约 每张合约以币数量衡量，币本位合约每张合约以 USD 数量衡量。如 BTC 的合约面值为 1 张 = 0.0001 BTC





最小变动价位：该合约的单位价格涨跌变动的最小值。如 BTC 的最小变动价位是 0.1。





最小下单数量：该合约单笔订单的最小下单数量。如 BTC 的最小交易数量是 0.0001 BTC。





限价订单价格上限/下限比例：限价买单价格应小于或等于（1+价格上限比例）*指数价。限价卖单价格应大于或等于（1-价格下限比例）*指数价





最大挂单数量：每个交易对的限价单最大挂单数量。









起始保证金： 开出仓位要求的最低保证金金额。





起始保证金率：开仓仓位价值/仓位保证金。起始保证金率表现了你的 ：开仓仓位价值/仓位保证金。起始保证金率表现了你的 杠杆倍数





维持保证金：维持仓位的最低的保证金要求，当仓位的保证金馀额小于维持保证金时仓位会被强平或减仓。维持保证金 = 仓位名义价值 * 维持保证金率。





风险限制：MEXC对所有的交易账户使用风险限制机制，即系统采用阶梯保证金的模式进行风险控制，杠杆倍数大小视持仓大小而定；持仓越大，可获得杠杆倍数越低。用户可自行调整杠杆倍数，初始保证金率的算法是根据用户调整的杠杆倍数而定。









未实现盈亏：开仓后还未平仓时显示的做多/做空盈亏情况。

做多：数量(张) * 合约面值(张) * (合理价格-开仓均价)；

做空：数量(张) * 合约面值(张) * (开仓均价-合理价格)。





平仓盈亏：平仓后显示的做多/做空盈亏情况。

做多：数量(张) * 合约面值(张) * (平仓均价-开仓均价)；

做空：数量(张) * 合约面值(张) * (开仓均价-平仓均价)。





委托数量与成交数量：委托数量指用户在下单前设置的期望成交量。当用户委托量较大时，订单通常会被拆分成多个较小订单依次成交。成交数量即实际已经成交的数量。当委托数量等于成交数量时，代表著委托订单全部成交。









开仓均价：仓位平均开仓成本。





平仓均价：所有平仓交易的平均价格。









账户权益：钱包馀额+未实现盈亏 。





钱包余额：总划转入金-总划转出金+已实现盈亏 。





