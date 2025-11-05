加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。 1. MEXC 美股合约有什么特点 1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC+8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。 需加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。 1. MEXC 美股合约有什么特点 1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC+8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。 需
如何在 MEXC 交易美股合约

初阶
2025年11月5日MEXC
0m
#新手入门#合约
加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。

1. MEXC 美股合约有什么特点


1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC+8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。
需注意：
  • 在美股全天休市假日，MEXC 美股合约交易将全日暂停。
  • 在半日交易日（提前收盘日），MEXC 美股合约交易将于 13:00（美东时间）提前结束。
  • 停盘期间支持撤单、修改保证金、杠杆倍数等操作，无法新增委托单，且停盘期间不会发生爆仓风险。

2）标的价格锚定 ONDO 代币化股票，与美股正股最新股价可能存在差异。

3）用户可开展做多或做空等常规操作，不同美股合约支持的杠杆倍数有所差异，请您以页面显示为准。

4）目前限时 0 手续费和资金费用，降低投资者的交易成本。

5）永续合约交易体验，帮助投资者更容易上手，降低操作门槛。

2. 如何在 MEXC 交易美股合约


MEXC 美股合约平台将上线 COINHOODNVDAAAPLAMZNGOOGLMETATSLAMCD 等多种美股合约，未来还将持续扩充更多美股合约品种，满足用户多元化的交易需求。

MEXC 美股合约采用与加密货币永续合约相同的交易方式，界面操作一致，极大降低了用户参与美股合约交易的门槛，提升了整体交易体验。

您可以直接在合约交易页面的搜索框中，输入您想要交易的美股合约名称，或者在下方板块中选择【Stock】板块，即可美股合约开始交易。


同理，在 App 端的合约交易页面，直接在搜索框中输入您想要交易的美股合约名称，即可开始美股合约交易。为了更好地使用美股合约功能，建议将您的 MEXC App 升级至 6.17.0 或更高版本。


需要注意的是，美股合约的保证金模式只支持逐仓模式，不支持全仓模式。

3. 在 MEXC 交易美股合约的注意事项


1）交易时间与节假日：请您关注开盘、休市时间及相关节假日，交易时间周一 周一 12:00 至周六 12:00（UTC+8），每周 5 天全天候交易。在节假日和休市期间，交易功能将暂停，无法进行下单与平仓操作。

2）停盘期间操作说明：在停盘期间，您可以撤销未成交订单，也可以补充保证金，但无法新增挂单或进行平仓。如果您担心价格波动影响仓位，建议您在停盘前及时平仓。

3）资金费用说明：美股永续合约限时不收取资金费用。

4）隔夜及开盘风险：请注意，开盘时的合理价可能与上一个收盘时合理价存在较大价差，隔夜持仓存在较高风险，请提前做好风险管理。

5）杠杆风险提示：美股合约支持杠杆交易。使用杠杆会放大盈亏，存在爆仓甚至穿仓的风险，请谨慎选择杠杆倍数。

6）个股特殊事件处理：当个股发生除权派息、并股或拆股等特殊事件时，股价可能出现剧烈波动。平台将采用提前交割方案统一结算用户头寸，交割后正常再次开启交易。请用户注意相关信息。

注：
1）个股除权派息是指上市公司将利润以现金或股票的形式分配给股东，并在除权除息日对股价进行调整。
2）拆股是指增加已发行股票数量，降低每股价格，提高股票的流动性，通常被视为公司对未来业绩看好的信号。
3）并股（也称合股或反向拆股）是指减少已发行股票数量，提高每股价格，通常在公司股价较低时使用，目的是为了避免退市或提高每股收益。

4. MEXC 交易美股合约常见问题


4.1 合理价如何计算？


合理价格锚定 ONDO 代币化美股现货指数价格，与美股正股最新股价可能存在差异。

4.2 资金费用如何收取？


与永续合约不同，美股币对当前暂不收取资金费。

4.3 盈亏如何计算？


每笔美股币对交易盈亏计算，核心基于合约“差价”(说明：杠杆会放大盈亏，实际收益或损失基于杠杆倍数和持仓规模)。

计算公式：盈亏 = （平仓价 - 开仓价）× 合约乘数 × 交易股数 × 方向（做多为正 +1，做空为负 -1）。

举例：

1）做多盈利：以 100 买入 1 股苹果（AAPL）（乘数通常为 1，代表 1 股），当价格涨至 105 时平仓。
最终盈利 =（105 - 100）x 1 × 1 = $5

2）做空盈利：以 200 卖出 1 股特斯拉（TSLA），当价格跌至 195 时平仓。
最终盈利 =（195 - 200）× 1 × 1 × （-1）= $5

4.4 风险管理机制是什么?


MEXC 采用与主流永续合约一致的风险管理机制：
1）系统将实时监控持仓保证金率。
2）保证金率通过合理价计算。
3）当保证金率跌至预设的强平水平时，系统将自动触发强制平仓（爆仓），以限制潜在损失。

目前，MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动。参与该活动用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

