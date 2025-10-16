MEXC 交易手续费与资金费率全解析：现货与合约费率最新指南





无论是在加密货币领域摸爬滚打多年的职业交易员，还是刚刚接触交易的新手，了解交易相关费率都是熟悉交易规则、提升交易体验的必经之路。MEXC 作为全球领先的加密货币交易平台，提供清晰透明的费率体系，帮助交易者在合约与现货交易中更好地管理成本。













在 MEXC 合约交易中，用户会有两种身份：





挂单（Maker） ：当前所下的限价单并未与当前挂单（Maker）成交，并被放在买卖盘中 等待成交的委托订单 ，它为买卖盘增加了流动性。

吃单（Taker）：当前所下的限价单或市价单与目前的挂单（Maker）直接成交，提取流动性。





当前，MEXC 永续合约交易挂单（Maker）手续费率：0.000%，吃单（Taker）手续费率：0.020%。如果您持有 MX ，将 MX 转入合约账户后，可抵扣合约手续费，享受 20%折扣；如果持有超过 500 MX，还可以获得 50%的折扣。









假设某用户在 BTCUSDT 永续合约中开一个 BTCUSDT 的空单，仓位价值为 100,000 USDT：





若全部挂单成交：手续费 = 100,000 × 0.000% = 0 USDT

若全部吃单成交：手续费 = 100,000 × 0.020% = 20 USDT





注：未成交订单不收手续费，撤单也不收手续费。





此外，MEXC 永续合约部分交易对将实行阶梯式手续费率制度，以鼓励不同层级用户的活跃交易行为。由于不同区域费率有所差异，您可以在合约交易页面查看自己所处的【等级】以及对应的阶梯费率。随着交易量提升，用户将进入更高等级的费率区间，继续享受 MEXC 提供的高流动性与深度市场支持。









资金费率是加密货币交易所为保持合约价格与标的资产价格之间的平衡而设定的费率机制。它主要适用于永续合约，是多空交易者之间的资金交换机制。交易所本身并不收取此费用，而是通过资金费用机制调整交易者持有合约的成本或收益，促使合约价格与标的资产价格保持接近。





MEXC 平台通过资金费用机制，使永续合约市场价格紧密锚定现货指数价格，确保市场的公平性和稳定性。





一般来说，资金费率的支付规则如下：





如果资金费率为正，多仓将支付资金费用，而空仓将获得资金费用；反之，如果资金费率为负，则多仓获得资金费用，空仓支付资金费用。

只有在特定时刻持有仓位的用户才需要支付或收取资金费用。如果在资金费用发生之前平仓，则无需支付或收取资金费用。

由于资金费用结算需要一定时间，任何在结算时间点 ± 15 秒内执行的订单，可能不会被纳入资金费用互换范围。资金费用为用户之间的资金收取，MEXC 平台不会收取任何资金费用。

















与合约类似，MEXC 现货交易也有挂单（Maker）和吃单（Taker）两种角色。





挂单（Maker）： 当前所下的限价单并未与当前挂单（Maker）成交，并被放在买卖盘中等待成交的摆单，它为买卖盘增加了流动性。

吃单（Taker）：当前所下的限价单或市价单与目前的挂单（Maker）直接成交，提取流动性。





当前， MEXC 上，现货交易挂单（Maker）手续费率：0.0000%，吃单（Taker）手续费率：0.0500%。如果您持有 MX ，可抵扣合约手续费，享受 20%折扣；如果持有超过 500 MX，还可以获得 50%的折扣。

假设某用户在 BTC/USDT 现货交易中卖出 1 个 BTC，获得 100,000 USDT：





全是挂单（Maker）成交：需要支付的手续费为 100,000 × 0.0% = 0 USDT。

全是吃单（Taker）成交：需要支付的手续费为 100,000 × 0.05% = 50 USDT。

注：已委托但未成交的订单不收取手续费，撤单不收取手续费。









很多新手交易者常常忽略费率这一环节，实际上，费率在长期交易中对盈利有着至关重要的影响。





降低成本 ：通过合理选择挂单或者吃单方式，或者使用 MX 抵扣，可以有效减少手续费支出。

优化交易策略 ：资金费率的高低会直接影响持仓成本，帮助交易者决定是否长期持有。

提升风险意识 ：了解费率机制，可以避免因忽视资金费用而导致的亏损。

增强盈利能力：同样的交易策略，懂得利用费率优势的交易者能获得更高净收益。













访问 MEXC 官网，在【费率说明】页面即可查看合约、现货相关费率。













进入 MEXC App，点击头像，进入【费率设置】，即可了解相关费率









⚠️注意：不同国家和地区以及币对的费率可能会有所差异，请您以费率页面显示为准。在使用 MEXC 平台进行交易时，务必关注费率的变化，以便更好地规划交易成本。









了解 MEXC 交易手续费与资金费率，不仅能帮助你更好地计算成本，还能提升整体交易策略的有效性。无论是现货还是合约，掌握费率规则都是迈向职业化交易的重要一步。





如果你希望节省更多手续费，不妨使用开启 MX 抵扣功能，长期累积下来将是一笔不小的收益。





值得一提的 ，目前 MEXC 平台重磅推出了 0 费率活动 。参与该活动，用户能够显著降低交易成本，真正实现“省更多、交易更多、赚更多”的目标。在 MEXC 平台上，您不仅可以借助这一活动畅享低成本交易，还能时刻紧跟市场动态，敏锐捕捉每一个稍纵即逝的投资机会，开启财富增值之旅。





