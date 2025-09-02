如何使用 MEXC DEX+

















Web 端和 App 端操作方式类似，我们以 App 端为例为大家进行使用演示。













如果您已经是 MEXC 平台的用户，在 MEXC App 首页点击【DEX+】切换至对应页面，勾选并阅读用户协议，点击【注册 DEX+ 账户】，即可开通成功。













在 DEX+ 页面中选择【资产】，点击【转入】，选择币种和网络，输入【转入数量】后，点击【确认】即可将资产从 MEXC 账号转入至 DEX+。





如果您在转入过程中发现没有相应的转入代币，您可以在转入页面上使用【闪兑】功能，快速完成代币兑换并转入。





注：目前 DEX+ 已支持 Solana、BNB Chain、Base、TRON 等网络，后续将扩展更多网络和币种。













点击页面下方的【交易】按钮，选择您想要交易的币种，选择下单方式，输入对应参数（如价格、数量等）后，点击【买入】即可获得对应代币。





注：





1）由于区块链网络的拥堵情况不同，部分交易可能需要您等待几秒到几分钟不等的时间才能完成结算。



2）目前 DEX+ 支持【市价单】、【限价单】、【一键买卖】、【高级限价委托】、【自动卖出（止盈止损）】等下单方式，您可以选择适合自己的下单方式进行代币交易。





3）在选择想要交易的代币时，您可以在【行情】页面中，查看币种详细信息，评估代币相关的潜在风险。同时，您可以通过【热门榜单】、【Alpha 】、【Pump.fun】、【聪明钱】等列表，进行代币筛选。













交易完成后，在交易页面的下方【持仓】中看到您当前的持仓状况。点击旁边的笔记本图标按钮，跳转到【历史订单中】，可以看到您过往的交易记录。













在 DEX+ 页面中选择【资产】，点击【转出】，选择币种和网络，输入【转出数量】后，点击【确认】即可将资产从 DEX+ 转出至 MEXC 账号。





注：目前 DEX+ 已支持 Solana、BNB Chain、Base、TRON 等网络，后续将扩展更多网络和币种。









MEXC DEX+ 让用户无需管理私钥或进行复杂的外部钱包划转操作，大幅降低使用门槛，使 DEX 链上交易更加高效顺畅。









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。