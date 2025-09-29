在 MEXC 等主流交易所进行合约交易时，您交易的盈亏来自三个方面： 手续费（Trading Fee），即交易过程中所产生的成本 资金费用（Funding Fee）即在持仓期间按照资金费率进行的周期性结算 平仓盈亏（Realized PnL），指在平仓后锁定的最终盈亏结果 掌握这三项的计算方法，不仅能够帮助交易者精准评估每一笔交易的真实收益，还能有效优化交易策略、降低成本支出，并在不同市场环境中保在 MEXC 等主流交易所进行合约交易时，您交易的盈亏来自三个方面： 手续费（Trading Fee），即交易过程中所产生的成本 资金费用（Funding Fee）即在持仓期间按照资金费率进行的周期性结算 平仓盈亏（Realized PnL），指在平仓后锁定的最终盈亏结果 掌握这三项的计算方法，不仅能够帮助交易者精准评估每一笔交易的真实收益，还能有效优化交易策略、降低成本支出，并在不同市场环境中保
新手必看！MEXC 合约收益和手续费详解

在 MEXC 等主流交易所进行合约交易时，您交易的盈亏来自三个方面：

  • 手续费（Trading Fee），即交易过程中所产生的成本
  • 资金费用（Funding Fee）即在持仓期间按照资金费率进行的周期性结算
  • 平仓盈亏（Realized PnL），指在平仓后锁定的最终盈亏结果

掌握这三项的计算方法，不仅能够帮助交易者精准评估每一笔交易的真实收益，还能有效优化交易策略、降低成本支出，并在不同市场环境中保持理性决策。

1. 手续费


在永续合约交易中，手续费根据交易者的成交方式不同分为两种：

Taker（吃单）费用：当你直接与订单簿上的挂单成交时，会以较高的费率计费，

计算公式为：手续费 = 仓位价值 × Taker Fee（0.040%）

Maker（挂单）费用：当你在订单簿中挂单等待成交时，属于为市场提供流动性的一方，费率通常更低，甚至为零。

计算公式为：手续费 = 仓位价值 x Maker Fee（0.010%）

温馨提示：以上费率基于 2025 年 8 月 15 日。MEXC 对于合约与现货交易提供不同的费率标准，建议在交易前了解最新费率，以便合理选择交易方式并控制成本。


2. 资金费用


资金费用是永续合约与传统期货合约最大的区别之一，它的存在确保了永续合约价格与标的资产现货价格保持紧密联系。

通常情况下，MEXC 永续合约预设都是每 8 小时进行一次资金费用结算。根据资金费率的正负，以及您持仓方向的多空，您将会收入或者支出资金费用。

如果您持仓为多仓，资金费率为正，需要支付资金费用；而如果资金费率为负，则可以收入资金费用（资金费用会直接在用户之间转移）。

计算公式为：资金费用 = 资金费率*仓位价值（张数*面值*结算时的合理价格）

掌握资金费率的变化趋势，可以帮助交易者提前判断持仓成本，从而更精准地安排交易节奏。

3. 盈亏计算


盈亏计算分为浮动盈亏（未实现盈亏）与平仓盈亏（已实现盈亏）两种类型：

3.1 浮动盈亏（未实现盈亏）


U本位合约
多仓 = （合理价格-开仓均价）* 持仓数量
空仓 = （开仓均价-合理价格）* 持仓数量

币本位合约
多仓 =（1/开仓均价-1/合理价格）* 持仓数量
空仓 =（1/合理价格-1/开仓均价）* 持仓数量

3.2 平仓盈亏（已实现盈亏）


U本位合约
多仓 = （平仓价格-开仓均价）* 持仓数量
空仓 = （开仓均价-平仓价格）* 持仓数量

币本位合约
多仓 = （1/开仓均价-1/平仓均价）* 持仓数量
空仓 = （1/平仓均价-1/开仓均价）* 持仓数量

4.案例讲解：从开仓到平仓的盈亏计算


某一 MEXCer 以 Taker 的角色在 BTCUSDT 合约中以 50,000 USDT 的价格买入 0.1 个 BTC 多仓仓位，该使用者以 500 USDT 作为保证金，使用 10 倍杠杆。

在此示例中，所选数据仅用于技术演示：Taker Fee = 0.02%，Maker Fee = 0.00%，资金费率 = -0.025%

则使用者需要支付手续费：50,000 x 0.1 x 0.02% = 1 USDT

用户能获得（资金费率为负）资金费用：-50,000 x 0.1 x（-0.025%）= 1.25 USDT

假如使用者在 BTC 价格为 60,000 的时候作为 Maker 卖出平仓 0.1 个 BTC 合约仓位：

则平仓盈亏 = (60,000-50,000) x 0.1 = 1,000 USDT

平仓手续费 = 60,000 x 0.1 x 0.00% = 0 USDT

所以使用者的总已实现盈亏 = 1,000 - 1 + 1.25 - 0 = 1,000.25 USDT

此外，您还可以通过查看历史交易记录，来看到每一次收取的手续费和资金费率，以及每一笔订单的盈亏情况。

5.掌握合约交易盈亏计算的好处


  • 精准评估交易结果：清楚了解每一笔交易的盈亏构成，包括手续费、资金费用和平仓盈亏，让您对交易成果有清晰的认识，避免模糊估算带来的决策失误。
  • 优化交易策略：通过对不同交易场景下盈亏的计算分析，您可以发现哪些策略更有效，哪些环节存在成本浪费，从而有针对性地调整交易策略，提高交易效率和盈利能力。
  • 降低交易成本：明确手续费和资金费用的计算方式，有助于您选择合适的交易角色（Taker 或 Maker）以及把握资金费率的变化，合理控制交易成本，避免不必要的支出。
  • 理性投资决策：全面掌握盈亏计算方法，能让您在交易中保持理性，不被短期的市场波动所迷惑，避免盲目跟风和过度交易，从而做出更符合自身风险承受能力和投资目标的决策。

6. 总结


掌握 MEXC 永续合约盈亏计算公式，能帮助你清晰评估交易结果与风险，并在交易中保持策略性与理性，便于在不同市场阶段制定更高效、更可控的交易计划，从而避免不必要的成本消耗，实现长期稳健盈利。

你可以直接登录 MEXC 官网或 App，点击顶部导航栏【合约】，选择【USDT 永续】或【币本位永续】，将资产充值或划转至合约账户后，设置杠杆倍数与开仓方向（做多/做空）即可下单建仓。具体操作内容可参考：《合约交易操作指南（App端）》

