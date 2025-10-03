在瞬息万变的加密货币合约市场中，建仓（即开立仓位）是交易的第一步，也是决定交易成败的关键一步。许多交易者，尤其是新手，往往只知道使用最基础的市价单和限价单，这不仅可能让他们错失良机，还可能因为滑点等问题无形中增加了交易成本。事实上，像MEXC这样专业的交易平台提供了多种订单模式，每一种都像一个精密的工具，为特定的交易场景而设计。掌握这些工具，意味着您能更主动、更精准地执行自己的交易策略。本文将全面在瞬息万变的加密货币合约市场中，建仓（即开立仓位）是交易的第一步，也是决定交易成败的关键一步。许多交易者，尤其是新手，往往只知道使用最基础的市价单和限价单，这不仅可能让他们错失良机，还可能因为滑点等问题无形中增加了交易成本。事实上，像MEXC这样专业的交易平台提供了多种订单模式，每一种都像一个精密的工具，为特定的交易场景而设计。掌握这些工具，意味着您能更主动、更精准地执行自己的交易策略。本文将全面
新手学院/新手指南/合约/如何使用 ME...快速完成建仓

如何使用 MEXC 不同的订单模式进行合约下单？帮你低成本快速完成建仓

2025年10月3日MEXC
0m
#合约
比特币
BTC$106,322.73+4.31%
Gitcoin
GTC$0.1905+0.84%
RWAX
APP$0.0008627+8.73%
Taker Protocol
TAKER$0.005135-6.92%


在瞬息万变的加密货币合约市场中，建仓（即开立仓位）是交易的第一步，也是决定交易成败的关键一步。许多交易者，尤其是新手，往往只知道使用最基础的市价单和限价单，这不仅可能让他们错失良机，还可能因为滑点等问题无形中增加了交易成本。事实上，像MEXC这样专业的交易平台提供了多种订单模式，每一种都像一个精密的工具，为特定的交易场景而设计。掌握这些工具，意味着您能更主动、更精准地执行自己的交易策略。本文将全面解析MEXC合约交易中的各种订单模式，并教您如何组合使用它们，以实现低成本、高效率地快速完成建仓。

MEXC为合约交易者提供：限价委托、市价委托、计划委托、跟踪委托和只做Maker等五种订单模式，每种订单模式具有不同特点。交易者可以根据个人需要和交易目标，选择不同的订单模式。

*BTN-开启您的合约交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

1. 限价委托


1.1 含义


限价委托是指达到一定价格时买入或卖出的订单，限价委托允许用户设定委托价格，订单将以委托价格或比委托价格更优的价位成交。

提交限价委托时，如果盘口内已经有优于或等于委托价格的订单可供撮合，限价委托将会马上以当前最优可成交价格成交。 如果盘口内没有优于或等于委托价格的订单可供撮合，该限价委托将会进入盘口中等待成交，提高市场深度。

1.2 优势和劣势


限价委托的优势：精准控制成本
  • 零滑点：您的成交价绝不会比您设定的价格更差，这帮助您精确控制建仓成本。
  • Maker角色：如果您的限价单没有立即与现有订单成交，而是进入了订单簿等待，通常可以享受更低的手续费。

限价委托的劣势：可能需要等待一段时间才能匹配和执行。此外，不能保证限定委托会成交。

1.3 使用场景


限价委托的通常适用于：用户想要以某种固定价格买入或卖出时。以下是两个常见的使用限价委托的场景。

场景一：A 是一位合约交易者，当前 BTC 的永续合约价格为 40,000 USDT，如果 A 想要在 39,000 USDT 买入可以选择限价委托，当价格下跌到小于或等于 39,000 USDT 时，限价委托将会被触发执行。

场景二：当前 BTC 的永续合约价格为 40,000 USDT，如果 A 想要在 41,000 USDT 卖出可以选择限价委托，当价格上涨到等于或大于 41,000 USDT 时，限价委托将会被触发执行。

1.4 三种生效时间


使用限价委托时，您需要注意，限价委托有三种生效时间：GTC （一直有效直到取消）、IOC （立即成交或取消）和FOK (全部成交或取消）。

GTC （一直有效直到取消）：此种订单将持续有效直到完全成交或被取消。
IOC （立即成交或取消）：此种订单若在指定价格不能立即成交，则撤销未成交的部分。
FOK (全部成交或取消）：此种订单若不能全部成交则立即全部撤销。

1.5 如何设置


Web端：进入合约交易页面，选择【限价委托】-输入【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。


APP端：进入合约交易页面，选择【限价委托】-输入【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。

2. 市价委托


2.1 含义


市价委托是指以目前市场可获得的最优价格进行快速买卖的委托类型。

2.2 优势和劣势


市价委托的优势：用户无需自己设定价格，可以使得订单快速成交。

市价委托的劣势：虽然市价单保证了订单的快速执行，但无法保证执行价格，因为市场价格可能快速波动，从而导致和预期的成交价格存在偏差。为应对类似情况，您可以开启价差保护功能，MEXC的价差保护功能将有效防止在行情剧烈波动期间止盈止损非正常触发而造成的亏损。

2.3 使用场景


市价委托通常适用于：以当前市场价格快速买入或者卖出。以下是两个常见的使用市价委托的场景。

场景一：当前 BTC 永续合约价格快速突破 40,000 USDT，A 想要尽早买入，只要能立即买入 BTC 永续合约，A 愿意以市场价成交。在这种情况下，A 可以选择市价委托进行买入。

场景二：当前 BTC 永续合约价格快速跌破 39,000 USDT，A 想要尽早卖出，只要能立即卖出 BTC 永续合约，A 愿意以市场价成交。在这种情况下，A 可以选择市价委托进行卖出。

2.4 如何设置


Web端：进入合约交易页面，选择【市价委托】-输入【数量】-点击【开多】或者【开空】。


App端：进入合约交易页面，选择【市价委托】-输入【数量】-点选【开多】或【开空】。


*BTN-开启您的合约交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

3. 计划委托


3.1 含义


用户可预先设置触发价、价格和数量，当市场价到达触发价时，系统会按委托价自动下单。在计划委托成功触发之前，不会冻结仓位或保证金。

3.2 优势和劣势


计划委托的优势：可以在交易中减少盯盘时间，提前计划买卖点位，帮助您在交易中保住利润或者减少损失。

计划委托的劣势：计划委托不一定能够触发成功，可能会因为仓位限制和保证金不足等原因而下单失败。

3.3 使用场景


计划委托通常可以用于提前设定某种价格入场或者出场。以下是两个常见的使用计划委托的场景。

场景一：A 想要出场止损。A 持有开仓均价 40,000 USDT 的 BTC 永续合约合约多单，A 判断 39,000 USDT 附近为支撑位，如果价格跌破支撑位，则有可能持续下跌。需对此单在 39,000 USDT 处设止损，可以设置“触发价格”为 39,000 USDT，“价格”为 市价 39,000 USDT 或者小于 39,000 USDT 的某一价格。若价格下跌至 39,000，则触发止损，以 39,000 USDT 委托平多。

场景二：A想要入场开多。当前BTC合约的市场价格为 39,000 USDT，A认为假如价格上涨突破 40,000 USDT，会有较大的上涨行情。则可以使用计划委托进行开多，可以设置“触发价格”为 40,000 USDT，“价格”为 市价 40,000 USDT 或者大于 40,000 USDT 的某一价格。若价格上涨至40,000USDT，则触发计划委托，以市价开多。

3.4 三种价格


使用计划委托时，您需要注意，计划委托的触发价格有三种：最新价格、合理价格和指数价格。

最新价格：是指MEXC合约交易中盘口即时成交的价格。

合理价格：合理价格是防止单个平台出现市场异常波动导致MEXCers亏损而引入的机制，是通过主流交易所的价格数据加权计算后得出，能更公允的反应出真实市场价格。

指数价格：MEXC选择多家主流交易所现货价格，并分别给予不同权重成分，计算而得。

3.5 如何设置


Web端：进入合约交易页面，选择【计划委托】-输入【触发价格】、【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。


App端：进入合约交易页面，选择【计划委托】-输入【触发价格】、【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。


4. 跟踪委托跟踪委托


4.1 含义


跟踪委托是行情在回调的情况下，将交易者设定好的委托提交至市场的策略委托。当合约市场价格满足用户设定的激活条件和回调比例后，则会触发该策略。

具体的触发价格计算：

卖出，实际触发价格=市场历史最高价-回调幅度（价距），或市场历史最高价*（ 1-回调幅度%）（比例）。
买入，实际触发价格=市场历史最低价+回调幅度，或市场历史最低价*（ 1+回调幅度%）。

同时，用户可以选择委托被激活的价格，激活价格是跟踪委托的激活条件，当指定价格类型的价格达到或超过激活价格，委托被激活。只有激活后，系统才开始计算实际触发价格。如果不填写激活价格，即下单后就被激活。跟踪委托的激活价格也分为最新价格、合理价格和指数价格。

4.2 优势和劣势


跟踪委托的优势：在于收益模式的可控性以及交易模式的可复制性。

跟踪委托的劣势：数字货币市场波动巨大，回调比例设置困难。

4.3 使用场景


跟踪委托通常用于触底反弹的时候进行买入，或冲高回落的时候进行卖出。以下两个是使用跟踪委托的场景举例。

场景一：A 进行反弹买入。假设当前 BTC 永续合约的市场价格下跌到 39,000 USDT，A 判断市场价格还会继续下跌，但下跌 37,000 USDT 可能出现反弹，A 希望在反弹幅度达到 1% 时，进行一定数量的买入。所以 A 设置了跟踪委托策略的激活价格为 37,000 USDT，回调比例为 1%，委托方向为买入开多的跟踪委托订单。

场景二：A 进行冲高回落卖出。假设当前 BTC 永续合约的市场价格上涨到 40,000 USDT，A 判断市场价格还会继续上涨，但上涨到 42,000 USDT 可能出现回落，A 希望在下跌幅度达到 1% 时，进行一定数量的卖出。所以 A 设置了跟踪委托策略的激活价格为 42,000 USDT，回调比例为 1%，委托方向为卖出开空的跟踪委托订单。

4.4 如何设置


Web端：进入合约交易页面，选择【跟踪委托】-输入【回调幅度】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。


APP端：进入合约交易页面，选择【跟踪委托】-输入【比例】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。


*BTN-开启您的合约交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *

5. 只做 Maker


5.1 含义


只做 Maker 是指订单不会立刻在市场成交，保证用户始终为 Maker，如果委托会立即与已有委托成交，那么该委托会被取消。

Maker是指设置委托单挂出，限定其价格和数量，等待其他用户与之成交，Maker 为市场增加了流动性。而 Taker 是主动和已挂出的限价单或者市价单直接成交，Taker 消耗了市场流动性。

5.2 优势和劣势


只做 Maker 的优势：在 MEXC 合约交易中，Maker 订单的手续费率远远低于 Taker，只做 Maker 可以保证您享有 0%的手续费。

只做 Maker 的劣势：由于只是挂单，而并未主动吃单，并不能保证马上成交。

5.3 使用场景


只做 Maker 通常用于作为流动性提供者获取手续费收益。以下是两个使用只做 Maker 的场景举例。

场景一：假设 A 看多 BTC 价格。当前 BTC 的市场盘口价格为 40,000 USDT，如果 A 设置的买入价格为 39,000 USDT 低于 40,000 USDT，则不会立即成交。此时，A 挂单成功，成为 Maker。如果 A 设置的买入价格为 41,000 USDT 高于 40,000 USDT，该委托会被立即取消，已保证 A 始终为 Maker。

场景一：假设 A 看空 BTC 价格。当前 BTC 的市场盘口价格为 40,000 USDT，如果 A 设置的卖出价格为 41,000USDT 高于40,000USDT，则不会立即成交。此时，A 挂单成功，成为 Maker。如果 A 设置的卖出价格为 39,000 USDT 低于 40,000 USDT，该委托会被立即取消，已保证 A 始终为 Maker。

5.4 如何设置


Web端：进入合约交易页面，选择【只做Maker】-输入【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。


APP 端：进入合约交易页面，选择【只做 Maker】-输入【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。


精通 MEXC 的各种订单模式，是交易者从被动接受价格到主动管理交易的蜕变过程。它要求我们不再仅仅是市场的参与者，更是策略的制定者和执行者。限价单帮您控制成本，市价单为您赢得时间，而计划委托和止盈止损则将您的策略与纪律融入到每一次交易中。从今天起，尝试在您的交易中结合使用这些订单模式，您会发现，您的建仓过程将变得更加从容、高效，且成本更低。

推荐阅读：


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金