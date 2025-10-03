如何使用 MEXC 不同的订单模式进行合约下单？帮你低成本快速完成建仓





在瞬息万变的加密货币合约市场中，建仓（即开立仓位）是交易的第一步，也是决定交易成败的关键一步。许多交易者，尤其是新手，往往只知道使用最基础的市价单和限价单，这不仅可能让他们错失良机，还可能因为滑点等问题无形中增加了交易成本。事实上，像MEXC这样专业的交易平台提供了多种订单模式，每一种都像一个精密的工具，为特定的交易场景而设计。掌握这些工具，意味着您能更主动、更精准地执行自己的交易策略。本文将全面解析MEXC合约交易中的各种订单模式，并教您如何组合使用它们，以实现低成本、高效率地快速完成建仓。





MEXC为合约交易者提供：限价委托、市价委托、计划委托、跟踪委托和只做Maker等五种订单模式，每种订单模式具有不同特点。交易者可以根据个人需要和交易目标，选择不同的订单模式。

















限价委托是指达到一定价格时买入或卖出的订单，限价委托允许用户设定委托价格，订单将以委托价格或比委托价格更优的价位成交。





提交限价委托时，如果盘口内已经有优于或等于委托价格的订单可供撮合，限价委托将会马上以当前最优可成交价格成交。 如果盘口内没有优于或等于委托价格的订单可供撮合，该限价委托将会进入盘口中等待成交，提高市场深度。









限价委托的优势：精准控制成本

零滑点 ：您的成交价绝不会比您设定的价格更差，这帮助您精确控制建仓成本。

Maker角色：如果您的限价单没有立即与现有订单成交，而是进入了订单簿等待，通常可以享受更低的手续费。





限价委托的劣势：可能需要等待一段时间才能匹配和执行。此外，不能保证限定委托会成交。









限价委托的通常适用于：用户想要以某种固定价格买入或卖出时。以下是两个常见的使用限价委托的场景。





场景一：A 是一位合约交易者，当前 BTC 的永续合约价格为 40,000 USDT，如果 A 想要在 39,000 USDT 买入可以选择限价委托，当价格下跌到小于或等于 39,000 USDT 时，限价委托将会被触发执行。





场景二：当前 BTC 的永续合约价格为 40,000 USDT，如果 A 想要在 41,000 USDT 卖出可以选择限价委托，当价格上涨到等于或大于 41,000 USDT 时，限价委托将会被触发执行。









使用限价委托时，您需要注意，限价委托有三种生效时间：GTC （一直有效直到取消）、IOC （立即成交或取消）和FOK (全部成交或取消）。





GTC （一直有效直到取消）：此种订单将持续有效直到完全成交或被取消。

IOC （立即成交或取消）：此种订单若在指定价格不能立即成交，则撤销未成交的部分。

FOK (全部成交或取消）：此种订单若不能全部成交则立即全部撤销。









Web端：进入合约交易页面，选择【限价委托】-输入【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。









APP端：进入合约交易页面，选择【限价委托】-输入【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。













市价委托是指以目前市场可获得的最优价格进行快速买卖的委托类型。









市价委托的优势：用户无需自己设定价格，可以使得订单快速成交。





市价委托的劣势：虽然市价单保证了订单的快速执行，但无法保证执行价格，因为市场价格可能快速波动，从而导致和预期的成交价格存在偏差。为应对类似情况，您可以开启价差保护功能，MEXC的价差保护功能将有效防止在行情剧烈波动期间止盈止损非正常触发而造成的亏损。









市价委托通常适用于：以当前市场价格快速买入或者卖出。以下是两个常见的使用市价委托的场景。





场景一：当前 BTC 永续合约价格快速突破 40,000 USDT，A 想要尽早买入，只要能立即买入 BTC 永续合约，A 愿意以市场价成交。在这种情况下，A 可以选择市价委托进行买入。





场景二：当前 BTC 永续合约价格快速跌破 39,000 USDT，A 想要尽早卖出，只要能立即卖出 BTC 永续合约，A 愿意以市场价成交。在这种情况下，A 可以选择市价委托进行卖出。









Web端：进入合约交易页面，选择【市价委托】-输入【数量】-点击【开多】或者【开空】。









App端：进入合约交易页面，选择【市价委托】-输入【数量】-点选【开多】或【开空】。





















用户可预先设置触发价、价格和数量，当市场价到达触发价时，系统会按委托价自动下单。在计划委托成功触发之前，不会冻结仓位或保证金。









计划委托的优势：可以在交易中减少盯盘时间，提前计划买卖点位，帮助您在交易中保住利润或者减少损失。





计划委托的劣势：计划委托不一定能够触发成功，可能会因为仓位限制和保证金不足等原因而下单失败。









计划委托通常可以用于提前设定某种价格入场或者出场。以下是两个常见的使用计划委托的场景。





场景一：A 想要出场止损。A 持有开仓均价 40,000 USDT 的 BTC 永续合约合约多单，A 判断 39,000 USDT 附近为支撑位，如果价格跌破支撑位，则有可能持续下跌。需对此单在 39,000 USDT 处设止损，可以设置“触发价格”为 39,000 USDT，“价格”为 市价 39,000 USDT 或者小于 39,000 USDT 的某一价格。若价格下跌至 39,000，则触发止损，以 39,000 USDT 委托平多。





场景二：A想要入场开多。当前BTC合约的市场价格为 39,000 USDT，A认为假如价格上涨突破 40,000 USDT，会有较大的上涨行情。则可以使用计划委托进行开多，可以设置“触发价格”为 40,000 USDT，“价格”为 市价 40,000 USDT 或者大于 40,000 USDT 的某一价格。若价格上涨至40,000USDT，则触发计划委托，以市价开多。









使用计划委托时，您需要注意，计划委托的触发价格有三种：最新价格、合理价格和指数价格。





最新价格：是指MEXC合约交易中盘口即时成交的价格。





合理价格：合理价格是防止单个平台出现市场异常波动导致MEXCers亏损而引入的机制，是通过主流交易所的价格数据加权计算后得出，能更公允的反应出真实市场价格。





指数价格：MEXC选择多家主流交易所现货价格，并分别给予不同权重成分，计算而得。









Web端：进入合约交易页面，选择【计划委托】-输入【触发价格】、【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。









App端：进入合约交易页面，选择【计划委托】-输入【触发价格】、【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。

















跟踪委托是行情在回调的情况下，将交易者设定好的委托提交至市场的策略委托。当合约市场价格满足用户设定的激活条件和回调比例后，则会触发该策略。





具体的触发价格计算：





卖出，实际触发价格=市场历史最高价-回调幅度（价距），或市场历史最高价*（ 1-回调幅度%）（比例）。

买入，实际触发价格=市场历史最低价+回调幅度，或市场历史最低价*（ 1+回调幅度%）。





同时，用户可以选择委托被激活的价格，激活价格是跟踪委托的激活条件，当指定价格类型的价格达到或超过激活价格，委托被激活。只有激活后，系统才开始计算实际触发价格。如果不填写激活价格，即下单后就被激活。跟踪委托的激活价格也分为最新价格、合理价格和指数价格。









跟踪委托的优势：在于收益模式的可控性以及交易模式的可复制性。





跟踪委托的劣势：数字货币市场波动巨大，回调比例设置困难。









跟踪委托通常用于触底反弹的时候进行买入，或冲高回落的时候进行卖出。以下两个是使用跟踪委托的场景举例。





场景一：A 进行反弹买入。假设当前 BTC 永续合约的市场价格下跌到 39,000 USDT，A 判断市场价格还会继续下跌，但下跌 37,000 USDT 可能出现反弹，A 希望在反弹幅度达到 1% 时，进行一定数量的买入。所以 A 设置了跟踪委托策略的激活价格为 37,000 USDT，回调比例为 1%，委托方向为买入开多的跟踪委托订单。





场景二：A 进行冲高回落卖出。假设当前 BTC 永续合约的市场价格上涨到 40,000 USDT，A 判断市场价格还会继续上涨，但上涨到 42,000 USDT 可能出现回落，A 希望在下跌幅度达到 1% 时，进行一定数量的卖出。所以 A 设置了跟踪委托策略的激活价格为 42,000 USDT，回调比例为 1%，委托方向为卖出开空的跟踪委托订单。









Web端：进入合约交易页面，选择【跟踪委托】-输入【回调幅度】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。









APP端：进入合约交易页面，选择【跟踪委托】-输入【比例】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。





















只做 Maker 是指订单不会立刻在市场成交，保证用户始终为 Maker，如果委托会立即与已有委托成交，那么该委托会被取消。





Maker是指设置委托单挂出，限定其价格和数量，等待其他用户与之成交，Maker 为市场增加了流动性。而 Taker 是主动和已挂出的限价单或者市价单直接成交，Taker 消耗了市场流动性。









只做 Maker 的优势：在 MEXC 合约交易中，Maker 订单的手续费率远远低于 Taker，只做 Maker 可以保证您享有 0%的手续费。





只做 Maker 的劣势：由于只是挂单，而并未主动吃单，并不能保证马上成交。









只做 Maker 通常用于作为流动性提供者获取手续费收益。以下是两个使用只做 Maker 的场景举例。





场景一：假设 A 看多 BTC 价格。当前 BTC 的市场盘口价格为 40,000 USDT，如果 A 设置的买入价格为 39,000 USDT 低于 40,000 USDT，则不会立即成交。此时，A 挂单成功，成为 Maker。如果 A 设置的买入价格为 41,000 USDT 高于 40,000 USDT，该委托会被立即取消，已保证 A 始终为 Maker。





场景一：假设 A 看空 BTC 价格。当前 BTC 的市场盘口价格为 40,000 USDT，如果 A 设置的卖出价格为 41,000USDT 高于40,000USDT，则不会立即成交。此时，A 挂单成功，成为 Maker。如果 A 设置的卖出价格为 39,000 USDT 低于 40,000 USDT，该委托会被立即取消，已保证 A 始终为 Maker。









Web端：进入合约交易页面，选择【只做Maker】-输入【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。









APP 端：进入合约交易页面，选择【只做 Maker】-输入【价格】和【数量】-点击【开多】或者【开空】。









精通 MEXC 的各种订单模式，是交易者从被动接受价格到主动管理交易的蜕变过程。它要求我们不再仅仅是市场的参与者，更是策略的制定者和执行者。限价单帮您控制成本，市价单为您赢得时间，而计划委托和止盈止损则将您的策略与纪律融入到每一次交易中。从今天起，尝试在您的交易中结合使用这些订单模式，您会发现，您的建仓过程将变得更加从容、高效，且成本更低。





