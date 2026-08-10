Giá World3 hôm nay

Giá World3 (WAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00863416, biến động 0.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WAI sang USD là $ 0.00863416 mỗi WAI.

World3 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,926,391, với nguồn cung lưu hành 339.06M WAI. Trong vòng 24 giờ qua, WAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00852935 (thấp) đến $ 0.00873158 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.069136, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00852935.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAI biến động +0.09% trong giờ qua và -7.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 68.22K.

Thông tin thị trường World3 (WAI)

Vốn hóa thị trường $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Khối lượng (24H) $ 68.22K$ 68.22K $ 68.22K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Nguồn cung lưu thông 339.06M 339.06M 339.06M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của World3 là $ 2.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 68.22K. Nguồn cung lưu hành của WAI là 339.06M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.63M.