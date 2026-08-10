Giá Woon hôm nay

Giá Woon (WOON) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WOON sang USD là $ 0 mỗi WOON.

Woon hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 466,835, với nguồn cung lưu hành 100.00B WOON. Trong vòng 24 giờ qua, WOON được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WOON biến động +1.71% trong giờ qua và +3.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Woon (WOON)

Vốn hóa thị trường $ 466.84K$ 466.84K $ 466.84K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 466.84K$ 466.84K $ 466.84K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Woon là $ 466.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WOON là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 466.84K.