Giá WOLF hôm nay

Giá WOLF (WOLF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00732359, biến động 19.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WOLF sang USD là $ 0.00732359 mỗi WOLF.

WOLF hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 7,323,225, với nguồn cung lưu hành 999.98M WOLF. Trong vòng 24 giờ qua, WOLF được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00423268 (thấp) đến $ 0.00739828 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04783106, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00285343.

Về hiệu suất ngắn hạn, WOLF biến động -0.75% trong giờ qua và +24.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 747.27K.

Thông tin thị trường WOLF (WOLF)

Vốn hóa thị trường $ 7.32M$ 7.32M $ 7.32M Khối lượng (24H) $ 747.27K$ 747.27K $ 747.27K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.32M$ 7.32M $ 7.32M Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,978,220.843578 999,978,220.843578 999,978,220.843578

Vốn hoá thị trường hiện tại của WOLF là $ 7.32M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 747.27K. Nguồn cung lưu hành của WOLF là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999978220.843578. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.32M.