Giá Until hôm nay

Giá Until (UNTIL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UNTIL sang USD là $ 0 mỗi UNTIL.

Until hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 11,932.38, với nguồn cung lưu hành 297.10M UNTIL. Trong vòng 24 giờ qua, UNTIL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02046763, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UNTIL biến động -- trong giờ qua và +8.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Until (UNTIL)

Vốn hóa thị trường $ 11.93K$ 11.93K $ 11.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 40.05K$ 40.05K $ 40.05K Nguồn cung lưu thông 297.10M 297.10M 297.10M Tổng cung 997,096,663.025014 997,096,663.025014 997,096,663.025014

Vốn hoá thị trường hiện tại của Until là $ 11.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UNTIL là 297.10M, với tổng nguồn cung là 997096663.025014. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 40.05K.