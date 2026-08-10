Giá Universal USD hôm nay

Giá Universal USD (USDU) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.001, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá USDU sang USD là $ 1.001 mỗi USDU.

Universal USD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,670,051, với nguồn cung lưu hành 30.65M USDU. Trong vòng 24 giờ qua, USDU được giao dịch trong khoảng từ $ 1.001 (thấp) đến $ 1.001 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.002, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.997806.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDU biến động -- trong giờ qua và +0.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 498.90.

Thông tin thị trường Universal USD (USDU)

Vốn hóa thị trường $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M Khối lượng (24H) $ 498.90$ 498.90 $ 498.90 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M Nguồn cung lưu thông 30.65M 30.65M 30.65M Tổng cung 30,651,543.81 30,651,543.81 30,651,543.81

Vốn hoá thị trường hiện tại của Universal USD là $ 30.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 498.90. Nguồn cung lưu hành của USDU là 30.65M, với tổng nguồn cung là 30651543.81. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.67M.