Giá StarkBot hôm nay

Giá StarkBot (STARKBOT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STARKBOT sang USD là $ 0 mỗi STARKBOT.

StarkBot hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 48,051, với nguồn cung lưu hành 100.00B STARKBOT. Trong vòng 24 giờ qua, STARKBOT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STARKBOT biến động -0.38% trong giờ qua và -3.87% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường StarkBot (STARKBOT)

Vốn hóa thị trường $ 48.05K$ 48.05K $ 48.05K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.05K$ 48.05K $ 48.05K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của StarkBot là $ 48.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STARKBOT là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999991000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.05K.