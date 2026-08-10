Giá SOLLE hôm nay

Giá SOLLE (SOLLE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOLLE sang USD là $ 0 mỗi SOLLE.

SOLLE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 48,934, với nguồn cung lưu hành 999.65M SOLLE. Trong vòng 24 giờ qua, SOLLE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00136426, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOLLE biến động -0.06% trong giờ qua và -25.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SOLLE (SOLLE)

Vốn hóa thị trường $ 48.93K$ 48.93K $ 48.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.93K$ 48.93K $ 48.93K Nguồn cung lưu thông 999.65M 999.65M 999.65M Tổng cung 999,647,089.180039 999,647,089.180039 999,647,089.180039

Vốn hoá thị trường hiện tại của SOLLE là $ 48.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SOLLE là 999.65M, với tổng nguồn cung là 999647089.180039. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.93K.