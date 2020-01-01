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Top token Chủ đề linh vật theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chủ đề linh vật. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.005575
-0.02%
+3.14%
+29.49%
$ 5.58M
$ 15.79M
2
Froge
Froge
FROGE
$ 2.094E-9
+0.82%
-0.70%
+1.40%
$ 1.36M
--
3
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00130687
+1.68%
+0.01%
-2.72%
$ 1.20M
$ 114.30K
4
vankedisi
vankedisi
VANKEDISI
$ 0.01190292
+0.17%
+0.01%
-13.53%
$ 1.01M
$ 24.93K
5
Million
Million
MM
$ 0.987337
+0.01%
-0.00%
-1.95%
$ 987.33K
$ 504.83
6
Luce
Luce
LUCE
$ 0.00029962
+0.24%
+0.01%
-6.11%
$ 299.58K
$ 24.65K
7
Litecoin Mascot
Litecoin Mascot
LESTER
$ 0.00015108
-0.10%
-0.00%
+19.10%
$ 151.05K
$ 2.39K
8
Krex
Krex
KREX
$ 5.14E-6
0.00%
0.00%
-7.05%
$ 107.99K
--
9
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.892E-5
+0.45%
+0.90%
-7.10%
$ 48.90K
--
10
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.661E-5
+2.26%
+0.50%
-10.29%
$ 36.62K
--
11
Astherus
Astherus
ASTHERUS
$ 2.358E-5
-1.54%
+3.00%
+1.46%
$ 23.58K
--
12
Anon Alien
Anon Alien
AALIEN
$ 2.13E-5
+0.42%
+0.60%
-26.83%
$ 21.30K
--
13
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.641E-5
0.00%
+1.10%
-97.45%
$ 16.41K
--
14
Captain Ethereum
Captain Ethereum
CAPTAIN
$ 1.6E-5
0.00%
-3.00%
-2.38%
$ 16.00K
--
15
Vatican Mascot
Vatican Mascot
LUCE
$ 3.7786E-8
0.00%
+2.70%
+1.96%
$ 15.90K
--
16
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.562E-5
0.00%
0.00%
-3.64%
$ 15.61K
--
17
Lester
Lester
LESTER
$ 2.9937E-8
0.00%
-4.80%
-0.05%
$ 12.59K
--
18
Qubit The Quantum Dog
Qubit The Quantum Dog
QUBIT
$ 1.158E-5
0.00%
-0.60%
-0.77%
$ 11.55K
--
19
YURU COIN
YURU COIN
YURU
$ 0.2907
0.00%
-13.49%
-24.60%
--
$ 10.43K

Câu hỏi thường gặp

Token Chủ đề linh vật là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chủ đề linh vật đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 19 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $10.92M.
Token Chủ đề linh vật nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chủ đề linh vật được theo dõi trên MEXC, KEKIUS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 3.14% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chủ đề linh vật trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 19 token Chủ đề linh vật, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chủ đề linh vật phổ biến bao gồm KEKIUS, FROGE, BUY. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chủ đề linh vật là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chủ đề linh vật là khoảng $10.92M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chủ đề linh vật, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.