Giá SIMD hôm nay

Giá SIMD (SIMD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 14.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SIMD sang USD là $ 0 mỗi SIMD.

SIMD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 220,773, với nguồn cung lưu hành 1.00B SIMD. Trong vòng 24 giờ qua, SIMD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SIMD biến động +0.01% trong giờ qua và -32.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.53K.

Thông tin thị trường SIMD (SIMD)

Vốn hóa thị trường $ 220.77K$ 220.77K $ 220.77K Khối lượng (24H) $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 220.77K$ 220.77K $ 220.77K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SIMD là $ 220.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.53K. Nguồn cung lưu hành của SIMD là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 220.77K.