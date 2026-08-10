Giá Sequel hôm nay

Giá Sequel (MOVIE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MOVIE sang USD là $ 0 mỗi MOVIE.

Sequel hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 69,473, với nguồn cung lưu hành 60.00B MOVIE. Trong vòng 24 giờ qua, MOVIE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOVIE biến động -- trong giờ qua và +2.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Sequel (MOVIE)

Vốn hóa thị trường $ 69.47K$ 69.47K $ 69.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 115.79K$ 115.79K $ 115.79K Nguồn cung lưu thông 60.00B 60.00B 60.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sequel là $ 69.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOVIE là 60.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 115.79K.