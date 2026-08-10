Giá SelfClaw hôm nay

Giá SelfClaw (SELFCLAW) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SELFCLAW sang USD là $ 0 mỗi SELFCLAW.

SelfClaw hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 47,453, với nguồn cung lưu hành 100.00B SELFCLAW. Trong vòng 24 giờ qua, SELFCLAW được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SELFCLAW biến động +0.18% trong giờ qua và +2.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SelfClaw (SELFCLAW)

Vốn hóa thị trường $ 47.45K$ 47.45K $ 47.45K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 47.45K$ 47.45K $ 47.45K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SelfClaw là $ 47.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SELFCLAW là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 47.45K.