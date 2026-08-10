Giá Scor hôm nay

Giá Scor (SCOR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01296931, biến động 0.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SCOR sang USD là $ 0.01296931 mỗi SCOR.

Scor hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 51,876,831, với nguồn cung lưu hành 448.76M SCOR. Trong vòng 24 giờ qua, SCOR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01295939 (thấp) đến $ 0.0130183 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03400898, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00606091.

Về hiệu suất ngắn hạn, SCOR biến động +0.00% trong giờ qua và -3.21% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 593.53.

Thông tin thị trường Scor (SCOR)

Vốn hóa thị trường $ 51.88M$ 51.88M $ 51.88M Khối lượng (24H) $ 593.53$ 593.53 $ 593.53 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 51.88M$ 51.88M $ 51.88M Nguồn cung lưu thông 448.76M 448.76M 448.76M Tổng cung 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Scor là $ 51.88M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 593.53. Nguồn cung lưu hành của SCOR là 448.76M, với tổng nguồn cung là 4000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 51.88M.