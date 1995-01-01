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Top token Hệ sinh thái Mantle theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Mantle. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.19
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
4
USD1
USD1
USD1
$ 1.00057
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 4.40B
$ 2.18M
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999284
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 4.06B
$ 50.38M
6
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 814.02K
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
8
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4251
+0.02%
-1.21%
+6.64%
$ 1.40B
$ 264.99K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
10
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08692
+0.57%
-3.34%
-5.41%
$ 807.53M
$ 3.71M
11
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 65,129
0.00%
+0.01%
+1.71%
$ 550.13M
$ 1.32K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,099.18
-0.13%
-0.00%
+2.59%
$ 454.79M
$ 135.91K
13
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,828
-0.09%
+0.00%
+1.27%
$ 420.89M
$ 5.61K
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,502
+0.01%
-0.00%
+0.61%
$ 192.50M
$ 3.30K
15
$ 224.79
-0.22%
-0.43%
+8.17%
$ 146.76M
$ 362.48
16
$ 358.33
+0.01%
-0.58%
-4.64%
$ 137.49M
$ 155.49
17
$ 331.01
+0.12%
-0.43%
+2.31%
$ 128.83M
$ 180.97
18
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1353
-0.66%
+2.12%
+11.86%
$ 89.16M
$ 485.99K
19
$ 592.44
-0.10%
-0.31%
+0.10%
$ 84.56M
$ 93.37
20
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,587
0.00%
-0.00%
+15.13%
$ 63.59M
$ 89.03
21
$ 274.59
+0.06%
-0.37%
-2.44%
$ 61.67M
$ 199.22
22
Billions
Billions
BILL
$ 0.02495
+0.64%
-2.19%
+6.98%
$ 60.63M
$ 5.05M
23
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01295583
0.00%
-0.00%
-2.69%
$ 51.82M
$ 569.55
24
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,098.21
+0.36%
-0.00%
+2.55%
$ 32.95M
$ 8.29K
25
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01163
+0.17%
-0.68%
+0.86%
$ 22.08M
$ 5.10M
26
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09814
+1.31%
+1.42%
+9.22%
$ 18.67M
$ 724.91K
27
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.05811
+0.47%
+3.97%
+2.58%
$ 14.81M
$ 1.30M
28
JOE
JOE
JOE
$ 0.02898
-0.34%
+10.61%
+19.16%
$ 13.39M
$ 3.76M
29
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02227331
0.00%
+0.01%
-14.05%
$ 11.32M
$ 30.11K
30
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 499.41
0.00%
-0.00%
+2.46%
$ 7.73M
$ 4.92K
31
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,991.09
-0.14%
-0.00%
+4.39%
$ 7.61M
$ 99.55
32
$ 134.35
+0.78%
-0.78%
+17.27%
$ 6.58M
$ 528.83
33
Wrapped Mantle
Wrapped Mantle
WMNT
$ 0.425071
-0.63%
-0.01%
+7.08%
$ 6.12M
$ 93.48K
34
Puff The Dragon
Puff The Dragon
PUFF
$ 0.0060105
0.00%
-0.34%
-67.46%
$ 5.34M
$ 4.42K
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01158483
+0.11%
0.00%
+5.66%
$ 4.34M
$ 17.25K
36
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.009194
-0.28%
+7.91%
+24.64%
$ 2.89M
$ 6.02M
37
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999262
-0.67%
-0.00%
-0.17%
$ 2.47M
$ 55.59K
38
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 429.86
+0.38%
-0.00%
+9.37%
$ 2.40M
$ 24.88K
39
$ 315.13
-0.02%
+0.45%
+2.86%
$ 1.89M
$ 238.78
40
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02641655
+0.14%
-0.04%
-7.56%
$ 1.79M
$ 14.00K
41
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 524.01
0.00%
+0.01%
+1.99%
$ 1.58M
$ 1.79K
42
MOE
MOE
MOE
$ 0.00714559
-0.68%
-0.01%
+6.52%
$ 1.29M
$ 204.48
43
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 192.52
0.00%
-0.00%
-1.03%
$ 1.14M
$ 12.17K
44
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,192.43
-0.02%
+0.00%
+5.83%
$ 892.07K
$ 3.57K
45
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 151.72
0.00%
-0.01%
-1.55%
$ 765.55K
$ 156.54
46
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 224.52
-0.13%
-0.00%
+0.50%
$ 637.40K
$ 702.14K
47
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00072057
0.00%
0.00%
-0.37%
$ 567.36K
$ 1.86K
48
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 368.44
0.00%
-0.06%
+0.63%
$ 477.86K
$ 2.97K
49
UnitedHealth xStock
UnitedHealth xStock
UNHX
$ 413.52
-0.04%
-0.00%
-2.74%
$ 391.49K
$ 1.64K
50
JPMorgan Chase xStock
JPMorgan Chase xStock
JPMX
$ 359.0
0.00%
+0.01%
+1.49%
$ 376.80K
$ 13.10

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Mantle là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Mantle đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 62 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $102.57B.
Token Hệ sinh thái Mantle nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Mantle được theo dõi trên MEXC, JOE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 10.61% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Mantle trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 62 token Hệ sinh thái Mantle, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Mantle phổ biến bao gồm USDC, LINK, USDE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Mantle là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Mantle là khoảng $102.57B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Mantle, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.