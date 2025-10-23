Thông tin giá theo USD của Pumpit (PUMPIT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.17% Biến động giá (7 ngày) -18.70% Biến động giá (7 ngày) -18.70%

Giá thời gian thực của Pumpit (PUMPIT) là --. Trong 24 giờ qua, PUMPIT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PUMPIT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PUMPIT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.17% trong 24 giờ và -18.70% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pumpit (PUMPIT)

Vốn hóa thị trường $ 6.83K$ 6.83K $ 6.83K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.83K$ 6.83K $ 6.83K Nguồn cung lưu thông 714.25M 714.25M 714.25M Tổng cung 714,250,169.222681 714,250,169.222681 714,250,169.222681

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pumpit là $ 6.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PUMPIT là 714.25M, với tổng nguồn cung là 714250169.222681. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.83K.