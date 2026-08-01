Paystream là một giao thức Solana mô-đun giúp hợp nhất cho vay ngang hàng, cung cấp thanh khoản đòn bẩy và định tuyến lợi suất thành một động cơ duy nhất, tiết kiệm vốn. Nó kết nối người cho vay và người vay với mức lãi suất trung bình thị trường công bằng, biến nguồn vốn nhàn rỗi thành thanh khoản sinh lợi thông qua định tuyến tự động và các chiến lược LP được hỗ trợ đòn bẩy trên các nhóm Raydium CLMM, Meteora DLMM và DAMM v2.

Giá thị trường hiện tại của PAYS là bao nhiêu?

Hiện tại, nó được định giá ở mức ₫799.69391444662680000, phản ánh biến động giá 0.00% trong 24 giờ qua. Các cập nhật về giá phản ánh dữ liệu thị trường tổng hợp theo thời gian thực.

Lượng thanh khoản của Paystream trên các sàn giao dịch là bao nhiêu?

Với điểm số thanh khoản là --/100, PAYS thể hiện độ sâu thị trường ổn định trên các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch cao.

Khối lượng giao dịch hàng ngày của PAYS là bao nhiêu?

Trong 24 giờ qua, các nhà giao dịch đã trao đổi số tiền ₫-- tương đương với PAYS. Khối lượng giao dịch cao góp phần thu hẹp chênh lệch giá và giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ hơn.

Khoảng giá hôm nay của Paystream là bao nhiêu?

Nó đã giao dịch trong khoảng từ ₫799.52613186768100000 đến ₫799.69918234549480000, nắm bắt được biên độ biến động trong ngày.

Điều gì quyết định khả năng tiếp cận và mức độ phổ biến của PAYS trên thị trường toàn cầu?

Các yếu tố bao gồm niêm yết trên các sàn giao dịch, sự sẵn có của cặp giao dịch, độ sâu thanh khoản cũng như mức độ tích hợp tốt của PAYS trong hệ sinh thái --.