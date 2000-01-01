Cho vay nhanh là các khoản vay tiên tiến, không cần tài sản thế chấp, trong đó việc vay và hoàn trả phải diễn ra trong cùng một block giao dịch blockchain. Nếu việc hoàn trả thất bại, toàn bộ giao dịch sẽ bị đảo ngược ngay lập tức như thể chưa từng xảy ra.