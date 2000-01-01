Các giao thức cho vay và vay là ứng dụng DeFi cốt lõi, cho phép người dùng cung cấp tài sản để nhận lợi nhuận hoặc thế chấp để vay tiền mã hoá. Những mạng lưới không cần cấp phép này sử dụng hợp đồng thông minh để tự động hoá tỷ lệ lãi suất dựa trên động lực cung và cầu theo thời gian thực. Token gốc thường được sử dụng cho quản trị phi tập trung, chia sẻ doanh thu và khuyến khích thanh khoản giao thức.
Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Giao thức cho vay/vay, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.