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Top token giao thức cho vay & vay theo vốn hoá thị trường

Các giao thức cho vay và vay là ứng dụng DeFi cốt lõi, cho phép người dùng cung cấp tài sản để nhận lợi nhuận hoặc thế chấp để vay tiền mã hoá. Những mạng lưới không cần cấp phép này sử dụng hợp đồng thông minh để tự động hoá tỷ lệ lãi suất dựa trên động lực cung và cầu theo thời gian thực. Token gốc thường được sử dụng cho quản trị phi tập trung, chia sẻ doanh thu và khuyến khích thanh khoản giao thức.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.62
+0.71%
+0.79%
-1.33%
$ 1.41B
$ 1.15K
2
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9267
+0.55%
-0.38%
-0.52%
$ 967.49M
$ 33.19K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.81
+0.11%
0.00%
+0.64%
$ 280.93M
$ 68.36K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15034
+0.09%
+0.63%
-4.48%
$ 179.69M
$ 401.50K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.65
+0.12%
-0.30%
+0.79%
$ 166.50M
$ 3.18K
6
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01793
-0.94%
+0.84%
-0.22%
$ 86.96M
$ 3.61M
7
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 53.316
-3.07%
-3.85%
-9.24%
$ 53.35M
$ 1.76K
8
Venus
Venus
XVS
$ 2.7927
+0.08%
+1.54%
+0.71%
$ 45.63M
$ 20.86K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01462
+0.41%
+1.31%
-5.89%
$ 41.15M
$ 4.13M
10
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2275
+0.58%
+5.67%
-18.27%
$ 29.00M
$ 74.53K
11
CoinDepo
CoinDepo
COINDEPO
$ 0.11317
-0.10%
+0.07%
+5.68%
$ 28.36M
$ 3.50M
12
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01421
0.00%
-0.42%
+2.09%
$ 27.31M
$ 3.49M
13
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06891
+3.50%
+8.53%
+26.66%
$ 27.12M
$ 1.35M
14
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002723
-0.15%
-0.07%
-4.33%
$ 27.11M
$ 3.01T
15
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.15338
-2.23%
-11.18%
-37.61%
$ 22.35M
$ 748.57K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.12451
-0.38%
-0.48%
+4.99%
$ 15.94M
$ 895.17K
17
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.8523
-0.22%
-4.38%
-1.02%
$ 15.42M
$ 187.90K
18
Moonwell
Moonwell
WELL
$ 0.0030503
+3.28%
+0.03%
+3.84%
$ 13.82M
$ 39.18K
19
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02507
+2.62%
+6.30%
+17.54%
$ 11.25M
$ 2.85M
20
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001379
+0.07%
+6.16%
+6.00%
$ 9.80M
$ 51.70M
21
Wise
Wise
WISE
$ 0.104149
+0.11%
-0.00%
+1.97%
$ 9.04M
$ 11.67K
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06448
-0.09%
-0.81%
-1.34%
$ 7.60M
$ 221.20K
23
Xauras
Xauras
XRS
$ 0.0297876
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 6.66M
$ 15.23K
24
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007767
-0.48%
+2.49%
-7.49%
$ 6.30M
$ 7.22M
25
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.050664
+0.06%
-0.00%
+3.91%
$ 3.73M
$ 499.87
26
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.178499
+0.35%
--
-0.88%
$ 3.63M
$ 69.23
27
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00034178
+0.06%
+0.00%
-2.86%
$ 3.42M
$ 707.93
28
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.00989725
+0.12%
-0.05%
-16.60%
$ 3.31M
$ 9.74K
29
Avalon
Avalon
AVL
$ 0.01752
-0.11%
-13.46%
+3.86%
$ 2.83M
$ 3.16M
30
Blend
Blend
BLND
$ 0.0413505
-0.13%
+0.01%
-0.40%
$ 2.78M
$ 1.19K
31
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.0312
+0.84%
+0.81%
-1.20%
$ 2.74M
$ 1.67M
32
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01533379
+0.01%
-0.02%
-2.07%
$ 1.24M
$ 878.28
33
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00081619
-1.75%
+0.03%
-6.17%
$ 1.03M
$ 33.51K
34
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.0063
-1.56%
+1.61%
-17.11%
$ 1.01M
$ 244.78K
35
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00316802
0.00%
-0.07%
-7.85%
$ 815.91K
$ 6.69K
36
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.008144
-1.72%
+13.51%
+7.49%
$ 734.26K
$ 7.77M
37
Seamless Protocol
Seamless Protocol
SEAM
$ 0.01582855
-0.01%
-0.00%
+11.63%
$ 644.00K
$ 135.03
38
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00042868
-0.02%
+0.05%
-13.88%
$ 615.96K
$ 34.00K
39
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0.606924
+1.08%
-0.15%
+23.64%
$ 606.85K
$ 109.04K
40
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0.00553882
+0.10%
-0.01%
+1.00%
$ 553.81K
$ 2.93K
41
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00552276
0.00%
0.00%
+2.25%
$ 539.28K
$ 14.99
42
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00152118
+0.09%
+0.06%
+1.62%
$ 428.21K
$ 46.72
43
Celsius Network
Celsius Network
CEL
$ 0.01148529
+0.04%
+0.01%
+1.88%
$ 410.22K
$ 752.87
44
Silo Finance
Silo Finance
SILO
$ 0.00061742
0.00%
--
-0.07%
$ 377.99K
$ 9.10
45
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 2.895E-5
-0.34%
+0.30%
+6.16%
$ 119.25K
--
46
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.03035932
0.00%
--
-0.04%
$ 97.26K
$ 0.60
47
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00062645
+0.30%
+0.01%
+12.55%
$ 95.04K
$ 425.90
48
Pixie Dust
Pixie Dust
DUST
$ 0.03130067
+0.03%
+0.00%
-8.16%
$ 91.85K
$ 11.53K
49
Pike Finance
Pike Finance
P
$ 0.00037679
0.00%
--
-0.40%
$ 86.69K
$ 20.16
50
dForce
dForce
DF
$ 8.62E-5
+0.09%
0.00%
-14.40%
$ 86.17K
--

Câu hỏi thường gặp

Các giao thức cho vay và vay phi tập trung hoạt động như thế nào mà không cần ngân hàng truyền thống?
Các giao thức cho vay phi tập trung hoạt động thông qua hợp đồng thông minh, tập hợp thanh khoản từ người nạp và tự động kết nối họ với người vay, loại bỏ nhu cầu về trung gian ngân hàng và kiểm tra tín dụng.
Thế chấp vượt mức trong cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) là gì?
Vì DeFi phần lớn mang tính ẩn danh, thế chấp vượt mức yêu cầu người vay nạp tài sản có giá trị cao hơn giá trị tiền mã hoá muốn vay. Điều này đảm bảo người cho vay luôn được hoàn trả ngay cả khi người vay vỡ nợ.
Tỷ lệ lãi suất trên các giao thức cho vay tiền mã hoá được xác định như thế nào?
Tỷ lệ lãi suất trên các giao thức cho vay tiền mã hoá được xác định theo thuật toán trong thời gian thực dựa trên tỷ lệ sử dụng của pool thanh khoản. Nhu cầu vay cao tự động kích hoạt tỷ lệ lãi suất cao hơn để thu hút thêm người nạp.
Cơ chế thanh lý đóng vai trò gì trong việc bảo vệ các nền tảng vay DeFi?
Cơ chế thanh lý bảo vệ khả năng thanh toán của giao thức. Nếu giá trị tài sản thế chấp của người vay giảm xuống dưới ngưỡng cụ thể do biến động thị trường, hợp đồng thông minh sẽ tự động bán tài sản thế chấp để hoàn trả khoản nợ và bảo vệ người cho vay.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Giao thức cho vay/vay, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.