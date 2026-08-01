Giá Mirror Protocol hôm nay

Giá Mirror Protocol (MIR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00292027, biến động 6.62% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MIR sang USD là $ 0.00292027 mỗi MIR.

Mirror Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 227,030, với nguồn cung lưu hành 77.74M MIR. Trong vòng 24 giờ qua, MIR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00272857 (thấp) đến $ 0.00312861 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 12.9, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00228196.

Về hiệu suất ngắn hạn, MIR biến động +0.06% trong giờ qua và +9.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.04K.

Thông tin thị trường Mirror Protocol (MIR)

Vốn hóa thị trường $ 227.03K$ 227.03K $ 227.03K Khối lượng (24H) $ 1.04K$ 1.04K $ 1.04K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Nguồn cung lưu thông 77.74M 77.74M 77.74M Tổng cung 370,575,000.0 370,575,000.0 370,575,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mirror Protocol là $ 227.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.04K. Nguồn cung lưu hành của MIR là 77.74M, với tổng nguồn cung là 370575000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.08M.