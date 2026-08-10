Giá LUKSOAgent hôm nay

Giá LUKSOAgent (LUKSO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LUKSO sang USD là $ 0 mỗi LUKSO.

LUKSOAgent hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 40,064, với nguồn cung lưu hành 100.00B LUKSO. Trong vòng 24 giờ qua, LUKSO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LUKSO biến động -- trong giờ qua và +1.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường LUKSOAgent (LUKSO)

Vốn hóa thị trường $ 40.06K$ 40.06K $ 40.06K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 40.06K$ 40.06K $ 40.06K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của LUKSOAgent là $ 40.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LUKSO là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 40.06K.